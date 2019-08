Británia nemá ústavu a predsa ju ide Johnson porušiť

Suverénom je v Británii parlament, nie vláda.

28. aug 2019 o 10:56 Matúš Krčmárik

Britská politika je pre nadšencov ústavného práva fascinujúca. Je zdrojom nekonečných diskusií a debát o tom, ktorá zložka moci môže niečo urobiť.

Súvisiaci článok Koniec voľných víkendov, hlási vláda. Do brexitu vstupuje aj cirkev Čítajte

Británia totiž nemá písanú ústavu a jednoznačne sa nedá povedať nič až dovtedy, kým to konkrétne zložka moci neurobí. Potom sa to nejak utrasie a vznikne precedens, ktorý sa bude používať do budúcnosti.

Nesmierne flexibilná forma vládnutia, ktorá sa vie prispôsobovať konkrétnym okolnostiam.

V týchto dňoch si ju nesmierne flexibilne vysvetľuje aj vláda Borisa Johnsona, ktorá ju prispôsobuje okolnostiam britského odchodu z Európskej únie.

Zvyky spred 800 rokov

Ak sa potvrdia informácie o tom, že vláda požiada britskú kráľovnú, aby jej program predniesla až v polovici októbra (jednou z krás britského systému je, že program nepredstavuje premiér ale monarcha, ktorému ten program môže teoreticky byť neskutočne odporný) a dovtedy sa zastaví parlamentný život, bude to znamenať, že vláda je ochotná pre svoju verziu brexitu obetovať všetky doterajšie precedensy.

Lebo niečo ako ústava napriek vyššie spomenutému v Británii existuje.