Všetci sme už zasiahnutí a kontaminovaní, neexistuje odstup (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

A že nejaký telocvikár z Nitry bol policajným riaditeľom a činčila s vkusom moldavskej estrády zo 1976. štátnou tajomníčkou, Bisťo je v ohrození a Jaro ho pošle do p... a iná sudkyňa, a možno zamestnanci katastrov a úradníčky a vyšší štátni úradníci a poradcovia v "biznise" s Talianom, čo hnije niekde v Benátkach za to, že predtým hnil niekde pri Trebišove a iný, odfotený s ferrari v obývačke ako u Trumpovcov.

A sudcovia a právnici a náhradníci sudcov v správnom čase a zmenky a nástenkové tendre a horiace vlaky, lebo v Číne, ako napísal komunistický blbeček, všetko funguje, aj Ujgurovia v koncentračných táboroch to vedia, aj Tibeťania to vedia, aj milióny Číňanov to vedia a študenti v Hongkongu.

Lebo všetko je obchod a všetko je položka, činčila, bravčové mäso do Číny od Matečnej, širokorozchodná do Ruska a hodvábna cesta do Číny a späť, len u nás, doma, na výročie víťazstva nad tými, ktorí slúžia ako záloha, funguje sedlácka telenovela z tvorivého ateliéru Mariana K.

Bioskopové sako, biele bentley, Donovaly a lóve na prednom sedadle, mokasíny do maríny, budú škampy na buzaru a buzeranti dostanú ústavný zákaz detí, lebo nie je dôležité prijať zákon o tom, že Marian K. nemôže v spoločnosti pôsobiť, stretávať sa, telefonovať, vybavovať s Norkom, nádejným športovcom a telocvikárovým kamarátom.

Za desať rokov vznikla uzatvorená, izolovaná komunita, zbožňujúca svätú činčilu a exotiku, komunita dépeháčkarov, gangstrov, cynických zločincov, ktorí si zo Slovenska urobili monopoly a sin city a counterstrike.