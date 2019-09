Koľko snívania znesieme

Žijeme kompromis medzi snom a tým, čo skutočnosť dovolí.

1. sep 2019 o 9:53 Svetlana Žuchová

Autorka je psychologička a spisovateľka

"Aký je tvoj vysnívaný dom?" spýtala sa ma švagriná, ktorá sa práve sťahuje. Otázka ma zaskočí. "Niekde v horách? Veď máš rada hory," pomáha mi švagriná, keď vidí, ako habkám.

Premýšľam. Áno, mám rada hory. No keby som bývala v horách, musela by som aj inde pracovať, musela by som mať iných susedov a s inými ľuďmi chodiť na kávu.

Dostala by som s "vysnívaným" domom aj "vysnívanú" prácu a "vysnívaných" priateľov, alebo by som si mohla tých svojich vziať so sebou? A ak áno, sú oni "vysnívaní"?

Inými slovami, bola by som to v tom "vysnívanom" dome ešte vôbec ja? Alebo je súčasťou toho domu aj nová, "vysnívaná" verzia mňa?