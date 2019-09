Homosexuáli nám nevypaľujú dediny, pán Danko (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Donald Trump povedal, že o životnom prostredí vie viac ako hocikto iný, a aby to potvrdil, nezúčastnil sa na rokovaní G7 o klimatickej zmene.

V parlamente pristál návrh na zmenu volebného zákona, podľa ktorého by sa kandidáti nemali označovať tak, ako sa koalícii nepáči.

Ministerstvo práce prepočítalo návrh SNS na zmenu minimálneho dôchodku a následne národniarom oznámilo, že by bolo lepšie vyjadrovať sa k veci.

Pellegrini bude konať. Ako vždy

Hovorilo sa, že by mala odstúpiť štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, lebo si údajne písala s Marianom Kočnerom, ktorého ešte chvíľu budeme nazývať kontroverzný podnikateľ.

Monika Jankovská na to zareagovala tým, že zažaluje úplne každého, kto sa bude príliš hrabať v jej minulosti. A polícia jej už skôr zhabala mobil a teraz sa špekulovalo, že si ho predtým aj tak vymenila.

Viac podobných článkov nájdete na SME+ . Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme.

Prezidentka Zuzana Čaputová Jankovskú vyzvala na odstúpenie a opýtala sa, prečo vlastne polícia preverovala novinárov a prokurátorov, ktorí Kočnera vyšetrujú. Nedostala odpoveď, ale dozvedela sa, že sa nejako veľmi stará.

No a ako chlap, hrdina, dub a stroj v jednom sa postavil aj údajný premiér Pellegrini, ktorý povedal, že by si to Jankovská mala zvážiť, lebo možno aj škodí strane.

Zastrájal sa, že bude konať tak, ako predtým — jediný problém bol v tom, že kľúčovým princípom politickej existencie Petra Pellegriniho bolo nekonať. Nikdy.