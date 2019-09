Keď Pellegrini vidí zlyhania jednotlivcov

Premiér bojuje o pokoj v dome.

1. sep 2019 o 16:48 Zuzana Kepplová

Pellegrini sa v príhovore k sviatku ústavy opäť o kus vzdialil Ficovi. Druhý menovaný dodnes hovorí, že ľudia sa na námestia dostavili lsťou, a teda išlo - vďaka jeho bystrému odstúpeniu - o nedokonaný prevrat.

Premiér však razí takú verziu, že sa stali chyby, zvládli sme to a ideme ďalej.

Ocenil, že turbulencie okolo Kuciaka sa vyriešili "rešpektujúc ústavu", čo by sme mohli brať ako prikývnutie Kiskovi, že neprekročil svoje právomoci.

Pellegrini si vo sviatočný deň doprial milostivý nadhľad, v ktorého rámci mohol udalosti vedúce k dvojvražde zhrnúť pod akési choroby mladého štátu.

To je asi také vysvetlenie, akoby sme povedali, že za súčasnosť môže minulosť. Je to síce pravdivý výrok, no je zároveň ničnehovoriaci. Dozvieme sa z neho len toľko, že "sa" urobili chyby.

Napríklad nevieme, čo Pellegrini považuje za chyby. A či sa vôbec zhodneme na tom, čo kauzou je a čo nie.