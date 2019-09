Prečo nebudeme turistická mocnosť a prečo je to dobre

Ako trpezlivý pozorovateľ politickej reality dobre vie, politici na celom svete majú spoločné, že keď už naozaj nevedia, čo dobré by na svojej krajine mali nájsť, vždy sa môžu oprieť o dve istoty – „nádhernú prírodu“ a „mimoriadne šikovných, talentovaných a pracovitých ľudí“.

Platí to od Angoly po Švédsko a od Hebríd po Mjanmarsko, všade je unikátna príroda a obrovský ľudský kapitál, nie je preto čudné, že ani Slovensko v tomto smere nie je výnimkou.

Horšie je, keď tomu časť auditória aj uverí, potom ten výmysel zosyntetizuje a vyprodukuje škodlivý mýtus. V našom prípade donekonečna omieľaný nezmysel o tom, že Slovensko má akýsi netušený potenciál v cestovnom ruchu.

Podľa tejto legendy sme neobjaveným pokladom, ktorý po vykopaní privedie na našu hrudu zástupy divákov, ktorí budú so zatajeným dychom obdivovať tunajšie prírodné krásy, konzumovať gurmánske lahôdky a kochať sa kultúrnym odkazom našich praslavianskych predkov.

Povahu tohto úžasného daru v ostatnom čase pregnantne v Slovenských národných novinách (to je tlačovina, ktorú za naše peniaze vydáva Matica slovenská, aby nám tam nadávala do tupých bezhodnotových odnárodnených živlov) zhrnul istý Ján Čomaj:

„Čarokrásna príroda, velebné ticho v srdci Európy, etnologická pestrosť ľudového umenia v čoraz krikľavejšej zmesi etník veľkých európskych krajín.“

Nie sme superhviezdy

Aj keby autorom toho citátu nebol naftalínom raziaci mečiarovský káder, svojho času zástupca šéfredaktora etalónu žurnalistiky menom Slovenská republika, môžeme smelo predpokladať, že to vystihuje pocity mnohých divákov, ktorí sa nevedia dočkať, až našu jedinečnosť začneme monetizovať.

Znie to pekne – aj sa svet konečne dozvie o našej hrude, aj sa v domácich pokladniciach bez otročenia za pásom rozmnožia cudzokrajné valuty.

Netrpezlivým odboku povedzme, Slovensko nikdy nebude turisticky zaujímavou a úspešnou krajinou, nejestvuje na to žiaden rozumný dôvod. Navyše, aj keby to bolo inak, hospodársku povahu krajiny to dramaticky nezmení a okrem toho to v skutočnosti nechceme. Ostatným môžeme aj povedať prečo.