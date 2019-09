Chráňte deti v autách. Povinne

Keď sa nevedia rozhýbať automobilky, je na rade štát.

4. sep 2019 o 12:27 Branislav Benčat

To sa nikdy nemôže stať. Nemysliteľné. Čo len si pripustiť tú možnosť, nedajbože, sa ju snažiť ospravedlniť – nedokonalosťou mozgu, pamäti, povinnosťami, nezvykom – znamená zlyhanie. A odsúdenie.

Nemôže sa to stať, no stáva sa to. A aj zriedkavo v tomto prípade znamená strašne veľa.

Zabudnuté a na smrť prehriate deti v autách sú stále realitou. Nemôžu byť len sezónnym rozruchom, hoci diskusiu u nás rozprúdia najmä v lete a v čase, keď sa nešťastie/incident/nehoda/zločin – vyberte si, čo zapadá do vášho mentálneho nastavenia – udejú niekde nablízku.

Pozrime sa na automobilky

O vine a treste pre blízkeho, ktorý sa dopustil fatálnej chyby, sa povedalo a napísalo dosť. Internet znesie a klinických psychológov z Harvardu by sme mohli vyvážať. O zodpovednosti tých, ktorí by zlyhaniu mohli zabrániť prevenciou, sa hovorilo menej.

Americký Kongres rieši otázku, či prikázať automobilkám v USA, aby do áut museli zabudovať systém, ktorý by upozornil aspoň na to, že šofér otvoril pred jazdou zadné dvere.