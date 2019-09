Kočner nemá inú nádej než mafiánsky štát

Justícia má jediný pokus, aby Kočnerove procesy zvládla správne. Bez skratiek a trikov.

5. sep 2019 o 20:46 Beata Balogová

Nie je to reality show. Ani cirkus. Nie je to stredoveká verejná poprava. Súdy s Marianom Kočnera za všetky jeho trestné činy sú tie najvážnejšie, aké táto krajina mala. A v stávke je oveľa viac než len budúcnosť mafiána.

Kočnerovi ide o všetko a spolu s ním aj všetkým, ktorých za tie roky prerástol ako neliečiteľná pliaga. Prekročili všetky hranice a rozkopali zábrany, morálne aj ľudské, ktoré iných usmerňujú a držia na uzde. Oni nemajú žiadne.

Scenáre, ktoré by odmietli aj továrne na lacné trháky, sa obtierajú o našu realitu. A tak, hrozba možného úteku Kočnera z väzby nie je fikcia, ale výzva pre políciu. Nebol by to útek, ale únos našej nádeje na spravodlivosť.

Kočner nemá inú nádej než sivú zónu, svoj skleník, v ktorom pestoval mafiánsky štát.

Justícia má jediný pokus, aby procesy s Kočnerom, ten súčasný aj budúce, zvládla správne. Bez skratiek a trikov. Napriek tomu, že skratky, triky a lov na formálne pochybenia budú hlavným arzenálom Kočnerových právnikov.

Kočnerom pohŕda každý, kto zazrel aspoň zlomok jeho špiny, a veľká časť krajiny ho odsudzuje. Ale aby sme sa dokázali pohnúť ďalej z agónie nad tým, ako sa to mohlo stať v našej krajine, musia ho súdy odsúdiť za všetky zločiny.

Izolovať ho od spoločnosti a nechať, aby zámok na jeho cele zhrdzavel. Doživotne.