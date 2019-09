Keď šéf Smeru točí zdravicu pre fašistu

Takto sa naozaj nerobí sociálna demokracia.

5. sep 2019 o 18:16 Zuzana Kepplová

Po tom, ako Andrej Danko na oslavách SNP manifestoval absolútne zmätenie politologických kategórií a oportunistické vyšinutie nebývalého rangu, mohli sme si myslieť, že nebude také ľahké ho prekonať.

No to sme podcenili Roberta Fica, ktorý poslal video pozdrav kotlebovcom a zároveň sa zaštítil Povstaním. Vraj sa nedá spochybniť, že on, ktorý sa celé roky s vencami vláčil k pamätníkom SNP, by mohol nejako straniť fašistom.

A teda, keď sa zastal myšlienok Milana Mazureka, robí to z čistého presvedčenia, že tento nepovedal nič, s čím by aj jeho voliči nesúhlasili.

Takto, nik dosiaľ nečítal zdôvodnenie súdu vo veci Mazurekovej reči (mesačná lehota na zverejnenie rozsudku beží). Inokedy je Smer nesmierne opatrný: žiada, aby sa podozrenia preverili, orgány nechali pracovať a rozsudky nekomentovali.

V tejto veci však Fico vie ešte skôr, než bol rozsudok zverejnený, že súdy pracovali pod vplyvom – nie splnu – médií!

Hm, ak tu mal niekto sudcov a vyšetrovateľov na povel, isto to neboli šéfredaktori denníkov či riaditeľky mimovládok. Ale povedzme, že Ficovi prekáža čosi iné. Akési hodnotové vyžarovanie, ktoré by podľa neho dokázalo ožiariť aj nezávislé mysle sudcov.