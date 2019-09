Čo nám o riadení kultúry ukázala kauza Vajdička

Tri rýchle kroky pre odpolitizovanie SND.

5. sep 2019 o 20:35 Konrád Rigó

Autor je štátny tajomník ministerstva kultúry za Most-Híd

Predtým než začneme vášnivú debatu o mimochodom kriticky dôležitej otázke, a to kto je lepším riaditeľom činohry Slovenského národného divadla (SND), či Michal Vajdička alebo Peter Kováč, musíme skonštatovať, že je to v tomto prípade až druhoradé.

Podotýkam, obidvaja sú dostatočne profesionálne vybavení, aby mohli viesť činohru erbovej kultúrnej inštitúcie.

Tu však musíme hovoriť o oveľa vážnejších otázkach ako je slobodná umelecká tvorba, úloha ministra a ministerstva kultúry, systém vzťahov medzi štátom a jeho kultúrnymi organizáciami.

A preto z operatívneho rozhodnutia odvolania vedúceho zamestnanca sa zrazu stáva principiálna otázka o pravidlách a úlohe štátu v kultúre a umení.

Bez ministerky by to nešlo

Mohol odvolať Antala Vajdičku? Áno, mohol, ale iba s aktívnou podporou ministerky. To, čo sa udialo, môže byť z čisto právneho hľadiska v poriadku a plne v s[lade so štatútom divadla.

Otázkou zostáva, či je to morálne správne, keďže Antala sa dostal do kresla generálneho riaditeľa bez konkurzu, priamym oslovením a vymenovaním Ľubicou Laššákovou. A to sa zase mohlo stať preto, že to Zákon o Slovenskom národnom divadle umožňuje.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v tejto krajine minister kultúry, politik, ktorý nemusí mať nič spoločné s kultúrou a umením, môže odvolať generálneho riaditeľa erbovej inštitúcie a vymenovať na jeho miesto hocikoho bez akejkoľvek podpory umeleckej obce.

A potom priamo určiť aj riaditeľov umeleckých telies, keďže jeho priamy nominant, generálny riaditeľ, bez jeho súhlasu nemôže tento krok urobiť.

Takto máme nastavené pravidlá, a tým dávame priveľkú moc do rúk politikovi. A to má veľmi málo spoločné s umeleckou slobodou, depolitizovaním kultúrnych inštitúcií a najmä s demokratickými princípmi.

Povedať pravdu o role ministerky

Práve kvôli týmto spomenutým ustanoveniam muselo dôjsť k prerokovaniu návrhu odvolania šéfa činohry medzi generálnym riaditeľom a ministerkou. Generálny riaditeľ musel získať súhlas a podporu ministerky k odvolaniu Michala Vajdičku a k vymenovaniu Petra Kováča.

“ Nechali sme príliš veľkú moc v rukách politikov, v tomto prípade v rukách ministra kultúry. „

A práve preto nemožno súhlasiť s oficiálnym vyjadrením ministerstva kultúry, ktorý hovorí o tom, že “personálne otázky sú výlučne v kompetencii generálneho riaditeľa SND”.

Nie sú.