Tento článok je o Rómoch a možno sa vám nebude páčiť (píše Samo Marec)

Autor je publicista a prekladateľ

Odstúpila štátna tajomníčka Jankovská, odsúdili Mazureka aj mladého Kmotríka, a to všetko v jeden deň. A Jankovská povedala, že to celé je svinstvo a Mazurek povedal niečo podobné a mladý Kmotrík nepovedal nič, lebo nemusel. A niektorí hovorili, že Mazurek skončil, a to je dobre, a iní hovorili, že sa vráti, a to je zle.

Lenže potom sa pred kamery postavil poslanec Fico – kedysi známy aj ako predseda vlády – a rozhovoril sa o Mazurekovi. O verdikte Najvyššieho súdu povedal, že s ním nesúhlasí aj napriek tomu, že v minulosti povedal, že verdikty Najvyššieho súdu nie sú na to, aby sa s nimi súhlasilo alebo nesúhlasilo, ale na to, aby sa rešpektovali.

A hovoril, že to, čo Mazurek, si aj tak myslia všetci, a či chceme všetkých pozatvárať za to, čo si myslia. A znelo to úplne tak, ako keby s Mazurekom súhlasil, ale keď ho na druhý deň začala vyšetrovať NAKA, rýchlo hovoril, že to vôbec nebolo tak, ako to všetci pochopili, ale nejako inak.

A to bol, prosím pekne, bývalý predseda vlády, a okrem toho to bola ešte aj hanba. Pristavme sa totiž pri tom, čo si to vraj slovenské krčmy myslia.

Podvodníci, vrahovia a rasisti

Rómovia zneužívajú sociálny systém. Dobre to znie. Rómov urážame bežne, a tak si to musíme preložiť do našej, bielej reči. Nech sa páči.

Bieli sú daňoví podvodníci. Matky vraždia nenarodené deti. Slováci sú fašisti. Ako sa vám to páči? Nie, ani mne, ale výpovedná hodnota je rovnaká. Obrovské množstvo Nerómov – odhadom státisíce – naozaj neplatí také dane, ako by malo. Ak dôjde k umelému prerušenia tehotenstva, poslednou inštanciou je vždy matka. No a čo povedať o národe, z ktorého skoro pol milióna ľudí volí fašistickú stranu?