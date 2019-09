Predseda si trúfne len na mŕtvych fašistov

Robert Fico zatiaľ neukázal, ako sa bojuje so živými fašistami.

8. sep 2019 o 11:53 Zuzana Kepplová

Aj menej bystrý pozorovateľ si isto všimol, že slovenská politická scéna sa v menšinovej veci nikdy nevyznačovala prehnanou útlocitnosťou.

Súvisiaci článok Fico mal pri výrokoch o Rómoch blízko k Mazurekovi už v minulosti Čítajte

Takí Slota, Mečiar, Fico, Kotleba, ale pokojne aj Sulíkovi liberáli či kresťanskí demokrati sotva kedy trpeli prehnanou obozretnosťou.

Nebrali ohľady, že by trebárs ich reč počuli samotní Rómovia a čo by si o tom pomysleli, ako sa asi vyrastá ich deťom, takéto myšlienky im sotva v hlave krúžili.

Takže naozaj sa nezdá, že ostré slovo a brojenie, že "máme problém", by bolo práve to, čo v našej politike ešte nebolo a treba to sem vpustiť ako čerstvý vetrík.

Na čom sa teda zakladajú tie veľké pravdy, ktoré by sme si podľa Fica mali osvojiť z Mazurekovej reči?