Komu tornádo odfúkne latrínu

Predstieranie znalostí vám vydrží najviac pár rokov.

8. sep 2019 o 13:42 Zuzana Szatmáry

Autorka je sociologička

„Ani Lenin, ani Trocký, ale Hlinka a Lehocký!“ vravieval vraj za dávnejších čias istý horehronský holič v malej oficíne. Dedinu nešpecifikujem, ak mal holič potomkov, dnes by sa im to už asi páčilo, čo by sa nepáčilo mne.

“ Dobrý kôň, zapriahnutý so somárom, kráča ako somár. „

Znelo mi to čudne a cítila som v riekanke nejasnú hrozbu. Otec to vždy zarecitoval, keď sa zasekol pri zložitých úvahách o náture našej krajiny. Nakoniec, pri takých úvahách sa často zasekávame aj dnes.

A hoci som bola ešte žabec, pri takom otcovi som musela pochopiteľne vedieť, kto boli prví traja, iba štvrté priezvisko bolo také časté, že mi nešlo do hlavy, ktorý z tých mnohých tak explicitne aplikoval staré príslovie „bližšia košeľa ako kabát“.