Prečo sa oplatí chodiť do Krynice

Krynica je oknom do Európy na východ od EÚ.

10. sep 2019 o 11:44 Luboš Palata

Autor je redaktor českého Deníka a doktorand histórie na FF UJEP

Ekonomické fórum v poľskej Krynici predstavuje už dvadsaťdeväť rokov otvorené dvere z Poľska na východ, nielen pre Poliakov, ale aj pre celú Európu vrátane strednej a západnej, ktorá si sem začala nachádzať cestu.

Zatiaľ predovšetkým v podobe novinárov, profesorov, diplomatov a biznismenov, no napriek tomu aj pre nich už nie je Krynica neznáme miesto na mape.

Tohtoročná téma Európa budúcnosti, silná alebo aká? však sľubovala viac, než mohla počas troch dní minulého týždňa splniť.

Pre človeka z Česka a zo Slovenska asi najzaujímavejší medzinárodný rozmer konferencie totiž ustúpil pred rozmerom poľským.

Krajinu čakajú dôležité parlamentné voľby, v ktorých pôjde o to, či si súčasná vláda Práva a spravodlivosti (PiS) udrží moc, či bude musieť do vlády niekoho pribrať, alebo dokonca odísť do opozície.

Konferencia samochvály

Krynické fórum bolo predovšetkým sebaprezentáciou úspechov štvorročnej vlády Práva a spravodlivosti. Dialóg o svete i o budúcnosti Poľska bol tentoraz na okraji.

Krynica, o ktorej poľské médiá referujú tak intenzívne ako české o Filmovom festivale v Karlových Varoch alebo svetové o Davose, bola príležitosťou, ktorú si vláda nemohla dať ujsť. Teda, mohla, ale to by nesmel byť kabinet PiS.

Tomu zodpovedala aj cena Človek roka, po ktorú si prišiel poľský premiér Mateusz Morawiecki. Čakalo sa to, napokon, pred dvoma rokmi dostala cenu Morawieckého predchodkyňa na čele vlády PiS Beata Szydlová.