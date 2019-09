Platforma v strane nezničila doteraz iba Matoviča

Narozidel od Matoviča si platformu v SaS nezaložil sám Sulík.

8. sep 2019 o 22:09 Peter Tkačenko

Otrepané frázy sú zväčša otrepané preto, že často vystihujú situáciu.

Jedna z nich hovorí, že na Slovensku sa ešte nestalo, aby vznikla vnútrostranícka platforma, z ktorej by sa časom nestala platforma mimostranícka.

Súvisiaci článok Sulík zostáva na čele SaS, za kongres si vyslúžil kritiku Čítajte

To je, samozrejme, dôležité varovanie pre Richarda Sulíka, ktorému vznikla platforma v SaS.

Vlastne, pardon, jedna výnimka nedeštruktívnej platformy by bola.

Niektorí politici totiž dokážu zlepšiť revolučné dielo svojich politických rodičov.

Sulík bol síce pri zakladaní SaS ostražitý, nechcel sa nechať prečísliť a tak zo strany urobil málopočetný klub, ktorý sa nikdy nerátal naviac ako stovky členov.

Lenže Igor Matovič, ktorého do parlamentu doviedol priamo Sulík, išiel ešte o krok ďalej.

Jeho „strana“má stále štyroch členov a bez Matovičovho súhlasu ich viac nebude.

Akoby však šípil čosi zlé, prezieravo prijal ešte jedno opatrenie: platformu si v hnutí založil sám z pozície predsedu a vopred si zaistil kontrolu nad odštiepencami. Keby to nebolo absurdné bolo by to geniálne.