Saska chce pomôcť menej tradičným rodinám

Návrh však zastal na polceste.

9. sep 2019 o 12:21 Zuzana Števulová

Autorka je riaditeľkou Ligy za ľudské práva

Strana SaS predložila návrh novely zákona o pobyte cudzincov, ktorým chce zabezpečiť, aby páry rovnakého pohlavia, kde jeden je slovenský štátny občan a druhý je občanom krajiny mimo EÚ, mali možnosť požiadať o trvalý pobyt pre partnera - cudzinca.

Dnes sú to totiž len manželia a manželky (cudzinci) slovenských štátnych občanov v heterosexuálnych zväzkoch, ktorí môžu získať trvalý pobyt a viesť tu spoločný rodinný život. Jedinou výnimkou je situácia, keď sa na Slovensko z inej členskej krajiny EÚ sťahuje občan EÚ (vrátane vracajúceho sa Slováka) a prichádza sem so svojím partnerom - cudzincom.

Problémom je, že tento návrh, ak by aj bol prijatý, čo je pol roka pred voľbami vysoko nepravdepodobné, by riešil len maličkú časť problémov. O trvalý pobyt by totiž mohol žiadať len taký cudzinec, ktorý sa vie preukázať potvrdením o svojom vzťahu so slovenským štátnym občanom.