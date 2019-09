Priatelia sú preč alebo mŕtvi

Autorka je redaktorkou českého Deníka N



„Na dači? Do konca týždňa? Aha. No, tak nič, tak sa uvidíme aspoň posledný deň.“

Saša nie je jediný priateľ z mojich moskovských čias, ktorý je na dači. Je tam aj Gisbert, môj sused počas desiatich rokov novinárskeho pôsobenia v Rusku.

Kedysi slávny nemecký spravodajca, ktorý od roku 1989 opisoval zrútenie boľševického impéria, vojnu v Čečensku, v ktorej mu ruskí vojaci zastrelili manželku, nástup Putina.

Dnes je z neho farmár. Kúpil si dom na Valdaji v Novgorodskej oblasti, chová tam ošípané, kravy a kozy, po večeroch číta.

Žije spokojne päť hodín rýchlovlakom z Moskvy, Putina uctieva ako muža, čo zaviedol v Rusku poriadok, a s Nemcami ani inými západniarmi sa radšej moc nestretáva.

„Na Rusko si musíš zvyknúť. Nie ho pochopiť,“ radí mi.

S kým sa po piatich rokoch, čo ma do Ruska nepúšťali, uvidím? A čo sa tam zmenilo? Nájdem ešte staré miesta, neútulné byty kamarátov plné umakartu, nevkusných záclon a orientálnych kobercov na stene?

Niektorí umreli. Ako Oleg Malov, ktorého zrejme zle vyšetrili pred operáciou a on zostal na stole. Musím za jeho vdovou a dcérou. Nič pre ne nemám, bolo to príliš narýchlo.

Voľby do moskovskej dumy by mi predtým nestáli za také úsilie, aké je nutné na cestu do Ruska. Tentoraz bolo všetko inak.

S vylúčením opozície

Organizátori volieb v strachu pred hnevom mocných vylúčili najnebezpečnejšieho súpera ešte pred štartovým výstrelom. Lenže opozícia to tak nenechala. Vyšla do ulíc s transparentmi. Poslali na ňu políciu, niekoho zmlátili a niekoho zavreli.

Inokedy bezvýznamné miestne voľby dostali také entrée, že na ne prišli spravodajcovia a experti z celého sveta.

Srdce mi búši až v krku, keď vstupujem na svätú ruskú zem. Rýchlovlak do mesta je dokonale čistý, s letuškou a hlbokým hlasom, ktorý hovorí, kam idete a nech sa vám tam páči.