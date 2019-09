Mení sa Británia na zlyhaný štát?

Autor je posledný britský správca Hongkongu, bývalý európsky komisár pre vonkajšie záležitosti a funkcionár Oxfordskej univerzity.

Čo je to vlastne zlyhaný štát? Pred časom, keď som ešte bol britský minister pre rozvoj zámoria a neskôr európsky komisár pre vonkajšie záležitosti, pravdepodobne by som dal za príklad niektoré štáty v Latinskej Amerike a Afrike.

Vyratúval by som kmeňové konflikty, vojenské puče, ekonomické zlyhania, extrémnu chudobu a vysoké percentá úmrtnosti. Asi by som tiež spomenul neschopnosť prosperujúcejších spoločností zabezpečiť, aby globalizácia fungovala pre všetkých a nezanechala niektoré komunity uväznené v nedostatku.

Napokon by som poznamenal, že niektoré formy vlády či správy prestali fungovať tak, ako by sme to od nich vyžadovali.

A podľa tohto kritéria by sme už nemuseli cestovať do Latinskej Ameriky či Afriky, aby sme našli príklady zlyhania. Mnohí si totiž tu v Británii začíname myslieť, že nachádzame zlyhanie už aj v našich hraniciach – ktoré budú po brexite čoskoro odrezané – a to hlavne v spôsobe, akým je táto krajina spravovaná.

Prečo nás obdivovali