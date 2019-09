Slovensko má nazisuperstar (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

A moja mamička hovorí, že to čo bolo preboha, a môj otec hovorí, že to čo bolo preboha a priatelia a kolegovia a kamošky a kolegyne a kdekto na ulici, lebo aj to sa stáva, že sa niekto pristaví, a teraz sa pýtali, čo to bolo preboha.

A teda, to čo bolo, pre Kristovu nohu a všetkých svätých a všetkých, čo zahynuli, lebo v pondelok sme si spomenuli na ich mená.

Stojí poslanec Fico ako youtuber a hovorí nám, že akýsi kindernacista Mazurek je nositeľom pravdy a nie hocijakej pravdy, ale rasovej pravdy, rastúcej pod zárubňami šenkov a krčiem, lebo, pokračuje poslanec, zdrojom pravdy o slovenskej spoločnosti je ožraté osadenstvo večerného pohostinstva, tam sa dozvieme všetky pravdy sveta, tam ti povedia, čo sa deje v Sýrii a kto je Trump a kto Putin a tam si vypočuješ, že Čaputová nepozná text slovenskej hymny.

V krčme ti vysvetlia fungovanie mitochondrií a báteriu do Tesly a Marrákeš a Istanbul, pretože slovenskou vzdelávacou inštitúciou podľa tohto poslanca už nie je akadémia a nie je spoločenská zmluva o kultivácii krajiny, ale krčmové reči, niečo na spôsob Zemana, ktorý sa pri odpovedi na osud sochy maršala Koneva odvoláva na svedectvo panej z manifestácie za zotrvanie sochy, ktorá, "v kráme" počula, že tam majú byť podzemné parkoviská.

Pravda zjavená v nalievarni

Takto to teda dopracovali, takto dopracoval poslanec Fico, stojí ako plachý youtuber na castingu na Slovensko má nazisuperstar, a nie je to dezorientovaná Lívia, ale údajný člen socdem, ale to je jedno, vieme, že to tak nikdy nebolo.

A teda slovenská krčma, iniciačný priestor pravdy, je iba rezonančnou skrinkou toho, čo si skutočne spoločnosť myslí, lebo nikto iný, iba ožrani v dedinských krčmách sa počítajú, oni sú vzorkou a mierkou nášho spoločenstva, cieľovou skupinou politiky.