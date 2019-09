Šefčoviča nemajú prečo odmietnuť

Tanec s plastovými fľašami zostane doma.

11. sep 2019 o 18:04 Zuzana Kepplová

Je lákavé povedať, že Šefčovičovo umiestnenie v novej Komisii je trestom za to, ako sa prezentoval v prezidentskej kampani. Ibaže to tak nie je.

Čo hovoríme s vedomím, že pokazíme peknú pointu za kampaňou prezidentského kandidáta strany, ktorá sa nevie rozhodnúť, či teda bojuje s fašistami, alebo im drukuje.

Obdržané portfólio má sotva čosi do činenia s tým, že Šefčovič pristúpil na čudnú rolu, ktorú mu vymysleli v Smere.

Ale vyčkajme na námietky v pléne europarlamentu. Tam ho totiž budú – vrátane slovenských poslancov – grilovať (či skôr smažiť v trojobale).

Vopred však tušíme, že nie je taký jeho výrok či gesto, ktoré by osadenstvom otriasli až do tej miery, že by sa rozhodli neodsúhlasiť Šefčoviča na stoličku, ktorú mu prisúdila Leyenová.

Nepreveruje ho totiž OLAF – ako poľského kandidáta – ani nedizajnoval pre autokrata spôsoby, ako hacknúť právny štát – ako kandidát maďarský.