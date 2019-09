Nepriamych indícií o ilegálnom financovaní Smeru je neúrekom

Satisfakcie sa pri financovaní Smeru nedovoláme.

11. sep 2019 o 19:11 Peter Schutz

Keby sme chceli spochybniť slovenskú justíciu aspoň tak, ako ju spochybňujú samotní sudcovia a prokurátori, tak by sa aj dalo povedať, že nepriamych indícií o ilegálnom financovaní Smeru je toľko, že na konštatovanie viny by mali stačiť súdom aj bez priamych dôkazov.

Napríklad o "vlastnej hlave", ktorá na nahrávke "hlasu podobného hlasu" priznáva niekoľko desiatok miliónov čiernych - vtedy ešte – slovenských korún.

Samozrejme, je to trochu zveličené.

Ešte aj keby slovenské súdy merali spravodlivosť tým istým metrom pre trojnásobných premiérov a ostatných "rovných", a prokuratúra s políciou išli s totožným zápalom a energiou po "našich" i "nenašich" ľuďoch, i tak by nemohli trestať bez explicitného dôkazu.

Taký ani z plejády indícií nevyrobíme. Až sa "hlas podobný" potvrdí ako Ficov vlastný, on bude tvrdiť, že sa iba chválil, a Hanzel odvolá všetko, čo kedysi povedal atď.

Podobou spravodlivosti na Slovensku je veru aj situácia, keď všetci vedia, ako to bolo až tak naisto, že by dali do ohňa obidve ruky, ale satisfakcie sa nedovolajú.