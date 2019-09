Bez papiera môže byť táto koalícia ešte nebezpečnejšia

Na plienenie rozpočtu zmluvu netreba.

12. sep 2019 o 18:14 Peter Schutz

Keď v lete prvýkrát do správ prebublalo, že koaličná zmluva končí niekedy v septembri, koryfejovia Fico, Danko a spol. a tiež nezávislí politológovia ubezpečovali, že veľa sa toho nedeje. Smer-SNS-Híd si vraj povládnu v pokoji ďalej, akurát bez papiera.

Nuž, momentka zo situácie ešte platnej zmluvy, ale už zo septembra, naznačuje, čo Slovensko čaká po vypršaní zmluvy.

Zvýšenie akejkoľvek dane, trebárs aj z tabaku, sa ráta medzi najzásadnejšie politické rozhodnutia všade na svete. A keby Danko nebol studnicou aj šokujúcejších vyjadrení, jeho priznanie, že o Kamenického pláne nič netušil, by v normálnej demokracii bolo čosi ako znamenie terminálneho štádia vládnej krízy.

My na Slovensku zostaňme pri tom, že keby nevypršala koaličná zmluva, ani „riešenie“ neradostnej fiškálnej situácie by nemohlo dospieť až do fázy utajovanej skutočnosti, skrývanej pred vládnymi partnermi.