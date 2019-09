Parlament je ako Fekišovce, len horší (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Václav Klaus starší povedal, že komunizmus bránil Československo pred genderizmom a LGBTI ideológiou a Jozef Banáš, tiež známy ako spisovateľ a Lotos, zas pre ruskú štátnu televíziu povedal, že síce v roku 2004 hlasoval za vstup Slovenska do NATO, ale potom prišiel Afganistan a zmenil názor. Ale Afganistan prišiel v roku 2001.

A Maroš Šefčovič, ktorý sa chvíľu tváril, že chce byť prezident, dostal v Európskej únii portfólio; ale to portfólio bolo také, až to vyzeralo, že sa mu pre to neoplatilo zo seba pred celou republikou tri mesiace robiť paka.

No a špeciálny prokurátor Kováčik, známy tým, že hlavne za žiadnu cenu nevyšetruje korupciu, zas vysvetľoval, že polícia nedostatočne vyšetruje korupciu.

Štefan Harabin stiahol svoju kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu tak, že poslal e-mailom video, v ktorom sa vzdáva kandidatúry na predsedu Najvyššieho súdu. Lenže kandidatúry sa dá vzdať iba písomne.

No a Richard Sulík pre zmenu tvrdil, že Progresívne Slovensko a Spolu nechceli odmietnuť spoluprácu so Smerom. A tvrdil to aj napriek tomu, že to mali priamo v koaličnej zmluve a Michal Truban mu to aj osobne a naživo v televízii povedal. Čiže potom Richard Sulík napísal pomerne ťažko pochopiteľný status, z ktorého pravdepodobne vyplývalo, že klamal, len sa to hanbí takto povedať.

Peter Pellegrini, ležící, spící

Vyšiel prieskum, podľa ktorého by bol najlepším premiérom Peter Pellegrini, ktorý však premiérom nie je ani teraz. A Peter Pellegrini povedal, že si zavolá poslanca Fica a opýta sa ho, ako to myslí s tými fašistami.

No a poslanec Fico ukázal, ako to myslí: nahral video, v ktorom hovoril, akí sú európski socialisti zlí, lebo ho nútia neútočiť na homosexulálov, čo mu vraj potvrdila aj jeho podriadená. A táto podriadená sa sama homosexuálov zastávala, ale vtedy ešte nepracovala pre Roberta Fica.

Lebo tak to chodí.

Vládna koalícia oficiálne prišla o väčšinu v parlamente, lebo z Mosta odišiel poslanec Fedor, ktorý zrejme pôjde k Druckerovi, lenže o Druckerovi sa zase hovorilo, že to je Smer pre tých, ktorí nechcú voliť Smer.