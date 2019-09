Preč s aroganciou a agresivitou (píše Marek Maďarič)

Pamätám si aj časy, keď parlament nebol bojiskom zločincov a polobláznov.

16. sep 2019 o 9:05 Marek Maďarič

Autor je nezaradený poslanec parlamentu a bývalý minister kultúry SR

Dve udalosti na seba minulý týždeň v parlamente nadväzovali. Najprv vulgárna hádka Igora Matoviča a Andreja Danka v pléne a následne v tajnej voľbe nezvolenie opozičného kandidáta na podpredsedu parlamentu.

Niežeby to súviselo priamo. Ale vystihuje to dva princípy chovania, ktoré slovenskú politiku ovládajú.

Zločinci proti polobláznom

Na strane koalície je to princíp, že ak máš väčšinu, môžeš jej prostredníctvom uskutočniť čokoľvek, lebo veď väčšina „demokraticky“ rozhoduje. Výsledkom je často arogancia moci a istota na strane koaličných poslancov, že nerobia nič nenormálne, keď väčšinou o niečom rozhodnú alebo niečomu zabránia.

Na strane opozície je to princíp verbálnej agresivity, ktorá si je vedomá, že síce takto koalíciu o ničom nepresvedčí, no cieľ je iný, druhú stranu uraziť, obviniť a pošpiniť v očiach verejnosti, a to často aj paušálne, spôsobom kolektívnej viny alebo prinajmenšom spolupáchateľstva.

Výsledkom je presvedčenie veľkej časti verejnosti, že všetci v koalícii sú zločinci, kradnú a podvádzajú.

Samozrejme, v týchto verbálnych súbojoch koalícia nezostáva opozícii nič dlžná, a tak sa nám postupne vygenerovali dva tábory. Už nie koaličná strana, ale mafia. Už nie opoziční politici, ale poloblázni, podvodníci a narkomani.

Letenka a Galko

Naposledy sa stret týchto princípov „nádherne“ ukázal pred tajnou voľbou nového podpredsedu Národnej rady SR.