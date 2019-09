Drucker ešte môže byť pravici dobrý

Pravica už chcela vládnuť s Mečiarom aj s Dankom, znesie aj Druckera.

16. sep 2019 o 19:06 Peter Tkačenko

Tomáš Drucker to má politicky vymyslené pomerne dobre.

Vzhľadom na to, že okrem tradične rozbitého pravicového tábora už eroduje aj ten ľavicový (čiže Smer), vytvára sa nezvyčajný priestor nielen získať päť percent a preliezť do parlamentu, ale rovno sa stať rozdielovým hráčom, bez ktorého nevznikne vláda, ktorá by prežila viac ako tri dni.

Hoci dnes nevieme, či to Druckerovmu podnikateľskému zámeru s krytím politickej strany vyjde, v situácii, keď preferencie Smeru, SNS a ĽSNS oscilujú okolo štyridsiatich percent, môže byť každá strana v parlamente rozhodujúca.

Preto je dobré vážiť slová o vylučovaní kohokoľvek, a to platí tak pre Druckera, ako aj pre Sme rodinu.