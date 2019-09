Ropný úder posúva iránsku kauzu do vyššej ligy

Iránske popieranie autorstva popletie akurát Európu.

16. sep 2019 o 20:19 Peter Schutz

Ako už vystihol jeden komentátor, ropný úder na Saudov rozmeru asi päť percent svetovej ťažby, znamená posunutie iránskej „kauzy“ do o dve úrovne „vyššej ligy“.

Uvoľnenie strategických zásob ropy takto nebude – navzdory Trumpovej pacifistickej vášni – jedinou reakciou USA na najďalekonosnejší prejav svetového terorizmu hneď po 11. septembri 2001.

Iránske popieranie autorstva popletie – bolí to aj napísať – akurát Európu, ktorá stále hrá akúsi tieňovú hru, že neverí na režim ajatolláhov ako najnebezpečnejšieho vývozcu a financiéra teroru.

To, že bežíme do situácie horšej než ropné krízy v 70. rokoch, nahovárajú aj burzové indexy. Ohlasujú, že pokračovanie v o dve úrovne „vyššej lige“ povedie len do úpadku globálnej ekonomiky až po možnú recesie.

To je, iste, stále lepšie ako vojna. Ak sú však ajatolláhovia na rovnakej misii, ako boli piloti zo septembra 2001, tak Trumpovi – pacifista-nepacifista, voľby-nevoľby – nezostane nič iné, než odpovedať (brutálnou) silou. A potom sa dej vôľa Alahova...