Jedzte menej bravčového, občania!

Autor je doktorand na Hongkonskej univerzite a výskumník Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií.

Ak niečo nedá komunistickej elite v Pekingu v noci spať, nie sú to protesty v Hongkongu ani obchodná vojna so Spojenými štátmi. Je to v prvom rade bleskový postup afrického moru ošípaných, po ktorom ostávajú milióny mŕtvych prasiat a raketový rast cien bravčového mäsa.

Číňania milujú bravčové mäso, čoho dôkazom je aj to, že sa v krajine spotrebuje až polovica jeho svetovej produkcie. Dôležitosť tejto komodity dokazuje aj skutočnosť, že Čína ako jediná krajina na svete vedie strategické zásoby bravčového mäsa.

Súčasná situácia, keď uhynula polovica všetkých ošípaných v krajine, ceny bravčového narástli medziročne o viac než 50 percent a v septembri rastú o jedno percento denne, vyvoláva všeobecnú paniku.

V juhočínskom meste Nan-ning dokonca pristúpili k opatreniu nevídanému od čias kultúrnej revolúcie: bravčové sa vydáva na prídel.

Zatajili epidémiu

Pozadie vypuknutia a priebehu afrického moru ošípaných v Číne je v prvom rade príbehom o neschopnosti a nezodpovednosti štátnych úradníkov na všetkých úrovniach.

Čínsky model vládnutia je v prvom rade komunistický a je nastavený tak, že nedôvera, nepotizmus v štátnej správe, odtrhnutie zákonodarcov od reality, prílišná kontrola informácií a neexistencia spätnej väzby môžu veľmi ľahko viesť k mnohým katastrofálnym rozhodnutiam.

Investigatívny tím čínskeho ekonomického časopisu Cchaj-sin ukázal, ako bolo možné, že sa v obrovskej krajine ako Čína rozšíril mor za jediný mesiac do všetkých kútov krajiny.

Keď začali umierať prvé ošípané v severovýchodnej provincii Liao-ning, najviac panikárili predstavitelia miestnej samosprávy. Tí totiž majú povinnosť zaplatiť farmárom za každý uhynutý kus subvenciu na odškodnenie.

Lenže malé mestá si nemôžu dovoliť vyplácať desiatky miliónov juanov za desaťtisíce ošípaných. V takejto situácii im vyšlo len jedno riešenie: odmietnuť priznať, že vypukla epidémia.