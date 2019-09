O divadle. Prečo ho potrebujeme aj v čase internetu

Odpoveď som našiel v biochémii a vo filozofii evolúcie.

24. sep 2019 o 8:58 Michal Vajdička

Autor je divadelný režisér

Keď som hľadal odôvodnenie, prečo divadlo príchodom nových médií nezaniklo a naopak sa teší väčšej popularite, narazil som na knihu biochemika Ladislava Kováča, ktorý vysvetľuje procesy v tele človeka.

Spojil som si to s myšlienkami filozofa Yuvala Noaha Harariho a našiel som uspokojivé vysvetlenie. Človek v podstate zastal v evolúcií a fyzicky sa už nemôže a nemá kam vyvíjať.

Zoberme si takú hlavu. Pribúda čoraz viac informácií, ktoré človek potrebuje k životu, zaslúžil by si mať hlavu aspoň dvojnásobne väčšiu, evolúcia mu to však nevie umožniť. Lono matky to nedovolí.

Evolúcia musí pokračovať v inej forme. Informácie sa na nás valia z každej strany a veci dennej potreby, rovnako ako situácie okolo nás, sú čoraz komplikovanejšie.