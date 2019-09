Reči niektorých politikov sa začínajú podobať na kázne al-Bagdádího (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Určite sa dá prihovoriť pekným programom zo sedemnásteho storočia obyvateľom krajiny žijúcej v sedemnástom storočí.

K tradičným motívom predtereziánskej bukoliky možno pridať niekoľko investičných projektov - dostavanie hradskej cez Turiec a Liptov, opravenie studničiek v Kvačianskej doline a spevnenie hradieb pevností v Above a Novohrade pre prípad, že by "naši predkovia" nezadržali osmanský nápor a turecké oddiely by prerazili cez Krupinu a Žibritov až na banské mestá.

V takzvaných spoločenských otázkach by sa hodilo rozšírenie práva hrdelného trestu za sodomiu a čarodejníctvo aj na iné ako kráľovské a komorské mesta a búranie modlitební.

Ako Bagdádího kázne

Reči vybraných slovenských politikov na vybrané témy sa totiž začínajú nepríjemné podobať na kázne al-Bagdádího v časoch, keď v Rakke zhadzovali homosexuálov zo striech a akékoľvek počatie bolo považované za Boží dar, čo sa, samozrejme, týkalo najosobnejšie tisícov jezídskych a kurdských žien znásilňovaných džihádistami.

A toto všetko sa odohráva dnes na Slovensku, v krajine, kde si neonacisti pripisujú víťazstvo nad Osmanmi pri Viedni, o ktorom vedia veľmi dobre, čo si majú myslieť, zatiaľ čo o tom, čo ich skutoční duchovní a ideologickí predkovia robili našim spoluobčanom len pred pár desiatkami rokov, s taktom tichého hlupáka mlčia.

Možno by to bolo aj zábavné - príhody a porekadlá zo 17. storočia o predsedovi s urodzeným kovorobotníckym pôvodom, pretože v prírodnej selekcii proletárskeho dialektizmu sú chudobní ľudia akosi vyvolení a predurčení na veľké veci, presne také, aké robí "preceda".