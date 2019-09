Izrael čaká ďalší povolebný rébus

Aj druhé tohtoročné voľby sa skončili patom.

18. sep 2019 o 21:45 Pavel P. Kopecký

Autor je politológ

Volebné miestnosti v Izraeli sa zatvorili, aby sa krajina dostala z politického patu. Je však jasné, že ani druhé tohtoročné predčasné voľby nie sú riešením komplikovanej situácie.

Neistota zrejme vydrží a rokovania budú dlhé. Nasledovať navyše môže ďalšia krehká vláda.

Na nestabilné a nesúrodé koalície je židovský štát (s asi pätinovou arabskou menšinou) zvyknutý, rovnako ako na rýchle prekresľovanie straníckeho života.

Jednou z mála politických istôt posledných rokov maličkého, ale neprehliadnuteľného ​​celku, je premiérstvo Benjamina Netanjahua.

Dôchodok a stíhanie za korupciu

V júni prekonal Bibi, ako ho prezývajú, aj dĺžku vládnutia slovutného Davida Ben Guriona, zakladateľa moderného Izraela.

Podľa znalcov pomerov ale ide o víťazstvo veľmi tesné, pretože súčasné skrutínium naznačuje, že aj jeho éra sa chýli ku koncu. A to zrejme nezadržateľne.

Pre bezmála sedemdesiatročného Netanjahua je to však vcelku malér, pretože sa nad ním vznáša hneď niekoľko Damoklových mečov.

Nejde ani tak o iránske rakety, ktorými systematicky zastrašuje domácich obyvateľov alebo zahraničie, ale o žaloby pre korupciu či zneužívanie moci.

Na politickom dôchodku, do ktorého ho kdekto tlačí, by bol, prirodzene, aj so svojou treťou ženou, náchylnejší na odsúdenie. Nechce teda ani počuť, že by sa porúčal(i).