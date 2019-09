Kašlite na vieru aj svetonázor. Klíma sa na ne pýtať nebude

Európa bez Dánska či Holandska, púšť až po Alpy.

Zabudnite na všetky doterajšie utopické aj apokalyptické vízie. Pravdepodobne to nebude vyzerať ako život ľudí bez možnosti reprodukcie v krajine pod nadvládou fašistického režimu, v ktorej už nepočuť hlasy detí z ihrísk, ako našu budúcnosť vykresľuje dystopický film Potomkovia ľudí.

Nebude to ani orwellovská technokratická diktatúra z románu 1984, zrejme ani návrat do stredoveku, ako ho priblížil Ondřej Neff v románe Tma 2.0.

Ani ako ďalšia filmová doba ľadová so zamrznutými pláňami až po Mexiko po tom, ako sa zrúti systém morských prúdov, ako z klimatického „postapo“ Deň po tom.

Klimatická zmena, ktorá práve prebieha, prinesie budúcnosť, ktorú sme si doteraz nedokázali predstaviť prostredníctvom žiadnej vedeckej fantastiky.

Rozdiel medzi apokalypsou a skutočnosťou sa zotrie, podobne ako sa zotrel rozdiel medzi extrémnymi horúčavami našich rodičov a bežnými letami súčasnosti.

Čoraz horšie

V stredu zverejnil francúzsky klimatologický inštitút IPSL najnovšiu prognózu oteplenia do konca 21. storočia, ktorá počíta s výrazne rýchlejším a intenzívnejším otepľovaním ako doterajšie modely.

Ak bude trend vypúšťania emisií skleníkových plynov pokračovať rovnakým tempom, teda namiesto ich postupného a nevyhnutného útlmu bude pokračovať ich neustále zvyšovanie, do konca storočia musíme počítať v rámci najhoršieho možného scenára s globálnym oteplením o šesť až 7,5 stupňa. Ten doterajší hovoril o štyroch.

Očakáva sa, že predikciu zhoršia aj ďalšie modely, ktoré majú nasledovať v najbližších týždňoch. Na rok 2021 je naplánované vydanie novej prognózy Medzinárodného panelu pre klimatickú zmenu, ktorá bude pre pohľad na našu budúcnosť absolútne zásadná.

V každom prípade je dôležité, kde sa pomyselná globálna ručička teplomeru ustáli. Lebo každý pol stupeň navyše znamená zásadnejšie dôsledky pre našu existenciu.

A nie sú to len čísla, sú to konkrétne suchá, požiare a zároveň povodne a hurikány, nedostatok potravín, zaplavené mestá aj celé štáty, neobývateľné plochy Zeme a konkrétne životy miliónov a miliárd ľudí. Napokon to môže byť aj zánik ľudského druhu.

Neobývateľná Zem

Mimoriadne plastický a zároveň krutý obraz ponúka David Wallace-Wells. Ako novinár sa téme klimatickej zmeny venuje takmer tri desaťročia a za ten čas nazbieral nepreberné množstvo údajov a dát, ako bude vyzerať život na Zemi a zvlášť život ľudí, v prípade rôznych klimatických scenárov. Svoje dielo Neobývateľná Zem opiera o desiatky vedeckých štúdií a odborných článkov.