Keď to nezavádza štát, mohlo by to nakoniec fungovať

Štát niečo hodí na civilov, ktorým potom rozdáva pokuty, alebo veľkoryso udeľuje milosti.

18. sep 2019 o 19:51 Peter Tkačenko

Príbeh útrpného, odkladaného a problematického zavádzania e-Kasy je tisícim dielom pokusu o modernizáciu štátu na slovenský spôsob.

Ak vychádzame z predpokladu, že ľudia by mali platiť daň z pridanej hodnoty, pokiaľ možno spravodlivo podľa svojej spotreby, ťažko môžeme samotnej ambícii niečo vytknúť.

(Toto spomíname len v kontexte českej diskusie o EET, kde dokázali vynucovanie platby DPH zakamuflovať ako drakonickú inváziu štátu do podnikania.)

Samotné zavádzanie na tvári miesta však trpí zvyčajným slovenským syndrómom, keď štát síce niečo položí na papier, no buď to v teréne nevie aplikovať, alebo to jednoducho hodí na civilov a tým potom buď rozdáva pokuty, alebo veľkoryso udeľuje milosti.

Tentoraz ešte môžeme byť veľkorysí, podnikatelia si e-Kasy napokon postupne zaobstarajú a sprevádzkujú.

Síce to bude trvať dlhšie, ako sa plánovalo, a účet zaplatia najmä podnikatelia, ale aspoň to bude fungovať. Keby to totiž na seba celé zobral štát, tak by to dopadlo ako digitalizácia štátnych služieb za miliardu.