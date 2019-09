Prosbopis, nech už teda navolia

Prosme, aby parlament dodal zvyšných kandidátov na sudcov Ústavného súdu.

18. sep 2019 o 17:21 Zuzana Kepplová

Keď nám expert na ústavné právo z kancelárie prezidentky odkáže, že takéto tu ešte doteraz nebolo, že by vystúpil predseda Ústavného súdu, môžeme to vnímať aj tak, že sa pridáva do radu prosebníkov pod oknami Národnej rady.

Pripája sa k spínaniu rúk, aby už, pre zmilovanie božie, poslanci tie Košice doobsadili.

Ako vieme, že to nebolo arogantné poučovanie najvyššieho zboru zástupcov ľudu, ktorého by sa na ich slobodnej vôli – za účasti všetečných médií – dopustil ktosi od „liberálnej prezidentky“?

Nuž tak, že Peter Kubina – to je on – dal dôraz na profil šéfa ÚS Fiačana.

Ktorého si poslanci – ak by medzi tým zabudli, bolo to predsa v prvom kole druhých volieb v apríli tohto roku – sami vybrali jasnou väčšinou.

A u ktorého sa nedá odčítať akési politické sfarbenie. Čiže neprišiel do parlamentu so svojou rečou akože robiť politicky zle – ako by si poslanci, nebodaj, mohli myslieť –, prišiel poprosiť.