Danko prišiel s ďalšou volebnou sabotážou

Neinformovaný volič je pre politikov ideálny.

19. sep 2019 o 19:49 Peter Tkačenko

Tridsaťdňové predvolebné moratórium na prieskumy, ktoré nám chce nanútiť Andrej Danko, je ďalší z radu dôkazov, ako sa dá pri vhodných okolnostiach ovládnuť štát. O rozumnosti a efektivite jeho opatrení si môžeme myslieť, čo chceme, faktom však je, že si ich pretlačil azda najviac z celej koalície.

Súvisiaci článok Danko by ukrátil voličov o prieskumy 30 dní pred voľbami, Bugár nie je proti Čítajte

Lenže v porovnaní s inými škodlivinami (odvod pre reťazce, selektívne sektorové dane atď.), v tomto prípade lezie do pravidiel predvolebnej kampane, ktoré by sa mali meniť vždy veľmi opatrne, po dlhej debate, so silnými argumentmi a rozhodne nie pol roka pred voľbami.

Napísali by sme, že koalícia pred voľbami stráca zábrany, ale nezdá sa, že by ich niekedy mala, takže sa netreba krotiť: toto je normálne chrapúnstvo.

Argumenty za zverejňovanie prieskumov sú zrejmé. Ako vždy pri tomto type regulácií to napokon dopadne tak, že seriózni hráči ich budú rešpektovať, strany si prieskumy platia tak či onak a hochštaplerom to nebude brániť šíriť cez sociálne kanály úplne čokoľvek na vyvolanie zmätku.