Rozpadá sa všetko, prečo nie aj SaS?

SaS už dlhšie trpí únavou materiálu.

20. sep 2019 o 11:45 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ.

Kto sa pre rozkol v SaS chytá za hlavu, nech sa lepšie rozhliadne po okolí. Rozpadáva sa všetko, firmy, rodiny, spoločenstvá aj štáty. Miera entropie je možno desivá, zároveň je však úplne prirodzená. V rozklade je celý svet, tak prečo by malo byť čudné, že sa rúca strana?

Áno, môže to byť smutné aj zle načasované, ale plakať pre to do pohára? S trochou cynizmu sa dá povedať, že to nie je ani taká tragédia, ako keď sa rozpadne nejaká kapela. SaS podobne ako OĽaNO už dlhšie trpí únavou materiálu, navyše na nej po vyčerpávajúcich bojoch s koaličným molochom a často neprajnými médiami začali parazitovať novovzniknuté útvary.

Zarážajúca je vari len dynamika sebapoškodzovania. Až ten rýchly spád udalostí, navonok odpálený Nicholsonovej nezvolením do republikovej rady, ktorý zrejme neuzavrie ani tak kongres v Jasnej, ako skôr volebné fiasko, dokáže pozorovateľovi skrútiť obrvy.