Černákov pardon dokonale zapadá do absurdity aj zmenkového príbehu

Dôkazový stav sa zdá byť silný.

21. sep 2019 o 6:57 Peter Schutz

Kuriózny pardon, o ktorý Černák poprosil Volzovú, lebo prijal objednávku na jej vraždu, dokonale zapadá do absurdity aj zmenkového príbehu.

Azda jediná rozumná indícia, že obvinenie Ruska môže byť falošné, je to, že pochádza rovno od Černáka. Keby bývalého televízneho mogula obvinil ktokoľvek iný, sotva by sa našiel niekto, kto by sa ho zastával, akože „in dubio pro reo“. Trebárs aj osobne Volzová, ktorá hovorí, že sa v inkriminovanom čase bála o život.

Každé „dubio“ vyzerá byť mimo reality aj vo veci zmeniek s Kočnerom. Dôkazový stav sa zdá byť ešte silnejší než napríklad pri Kuciakovej vražde.

Ak by sa niekto ohradzoval, tak sa ho spýtajte, aký iný prívlastok si zaslúži absurdná situácia, keď sa veriteľ prihlási k pohľadávke po osemnástich rokoch. Pričom rovnako dlho by čakal ten istý Rusko, ktorý pri „transparentnosti“ svojho biznisu prišiel takmer o celý majetok.

Každý, kto si spomenie, že o zmenke Rusko/Kočner nevedel z manažmentu ani vlastníkov Markízy nikto nič, musí vidieť Ruskovu budúcnosť ako veľmi smutnú.