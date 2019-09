Prečo si Matovič zaslúži 5,01 percenta (píše Samo Marec)

Autor je publicista a prekladateľ

Koalícia mala väčšinu len vďaka nezaradeným poslancom a poslanec Robert Fico povedal, že taká vláda by nemala vládnuť. Ale to bolo v roku 2004, keď mu ešte išlo o to, aby sa dostal k moci, a nie o to, aby ostal na slobode.

Vyšlo najavo, že Dankov stožiar nie je vyšší ako Orbánov. A hoci práve to mal byť dôvod na jeho postavenie, Andrej Danko teraz povedal, že to je jedno – hlavne, že stožiar je.

Údajný podpredseda vlády pre informatizáciu Raši a údajná ministerka pôdohospodárstva Matečná zasadili v Giraltovciach strom lásky a mieru. A v Giraltovciach zavládli láska a mier.

Richard Vašečka, ktorý odišiel z OĽaNO, aby sa stal predsedom KDH, a potom odišiel do Kresťanskej únie, opísal za zhruba rok celý kruh a zrejme sa vracia do OĽaNO.

Národniarom mrkvu

Údajný premiér Pellegrini povedal, že Igor Matovič by mal odísť z politiky, lebo sa nehanbí, že sa stretol s Kočnerom. A Pellegriniho potom odvolávali, aj keď nie za to, že povedal takú hlúposť. Neodvolali ho a poslankyňa Remišová povedala, že je to škoda, lebo chýbalo len pár hlasov, keďže sa hlasovania nezúčastnili všetci fašisti a ani poslanci za SaS a Obyčajných ľudí.

Za toto vyjadrenie udeľujeme Veronike Remišovej žltú kartu a len z úcty k nej ho označme za dobrodružnú matematiku: chýbal totiž jeden poslanec OĽaNO, jedna poslankyňa SaS a dvaja fašisti. A hlasov chýbalo štrnásť.