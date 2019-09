Prezidentka mierneho pokroku v medziach zákona

Obavy z prehnanej angažovanosti sa nenaplnili.

22. sep 2019 o 15:57 Peter Tkačenko

Keďže Zuzana Čaputová viedla svoju prezidentskú kampaň s étosom úprimnosti a aj do úradu nastupovala so slovami o „radikálnej otvorenosti“, opatrnejších ľudí mohli napriek priazni aj trochu obchádzať obavy, či to nová hlava štátu s angažovanosťou a otvorenosťou neprepáli.

Totiž, tie ezoterické reči o zastupovaní všetkých občanov sú v prípade prezidenta v parlamentnej republike aj pravdivé. Preto nie je dobré, ak sa prezident pri výkone funkcie príliš politizuje a od každodennej agendy by mal stáť skôr bokom a bohato využívať málo docenený inštitút mlčania.

V tomto zmysle Čaputová príjemne prekvapila, keď sa netvári ako aktér každodennej politiky a vstupuje do nej niekedy až neprimerane opatrne. Napríklad, keď si odpustila veto pri necitlivom obmedzení financovania strán, všelikto si aj (oprávnene) zaťukal na čelo.

Ak to takto bude pokračovať, nakoniec budeme mať namiesto hyperangažovanej „ultraliberálky“, ako ju radi označovali neprajníci, prezidentku mierneho pokroku v medziach zákona. Nedbáme.