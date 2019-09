Manuál pučistu, kapitola prvá: Prečítaj si stanovy

Napočudovanie, Sulík sa nenechal vyhodiť.

24. sep 2019 o 17:44 Peter Tkačenko

Ako vraví Jára Cimrman, keď sa autor nepochváli sám, nikto to zaňho neurobí. Pripomeňme teda, že vývoj v SaS sa stáča tak, ako na tomto mieste stálo pred týždňom: spory v SaS doeskalovali do miery, keď je funkčný zmier nemožný, takže sa predseda Richard Sulík rozhodol vyriešiť situáciu radikálnym rezom.

To znamená, že obíde Republikovú radu, kde majú väčšinu drzí vzbúrenci a nechá si schváliť volebnú kandidátku na ďalšom mimoriadnom kongrese.

Na listine bude chýbať Ľubomír Galko a Jozef Rajtár a s veľkou pravdepodobnosťou tak kandidátku opustí aj zvyšok poslaneckého ansámblu „Demokratického jadra“ – Jana Kiššová, Natália Blahová či Renáta Kaščáková.

Neprináleží nám hodnotiť, kto je v tomto spore na „správnej“ strane, to bude lepšie nechať na voličov SaS, no keďže výsledok fakticky poznáme vopred, môžeme zdvihnúť Sulíkovu pravicu a skonštatovať, že ako správny Master of Ceremony nedal dídžejom šancu.

(Čo to znamená pre volebný výsledok, je celkom iná otázka.)