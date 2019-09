Výrok súdu diskvalifikuje Johnsona na povolebné líderstvo

Tvrdý brexit sa ako hrozba nevytratil aj navzdory zákazu parlamentu.

24. sep 2019 o 17:42 Peter Schutz

V sérii egyptských rán, ktoré na svojej misii za brexitom útržil Boris Johnson – okrem iného zákaz brexitu bez dohody – je záver najvyššieho súdu o nezákonnosti prerušenia činnosti parlamentu rana vôbec najtvrdšia.

Nie z dôvodu, že by komplikoval rozvod s EÚ, ale vzhľadom na jeho politickú budúcnosť.

Otázka opozičníka Corbyna, či by náhodou „nechcel zvážiť svoju pozíciu“ (čiže odstúpiť) totiž je – napriek osobe pýtajúceho sa – veľmi predmetná.

Jednomyseľný výrok senátu (11 sudcov!) neznamená nič menej než to, že predseda vlády bol prichytený pri nezákonnom konaní, keď „v čase národnej krízy“ znemožnil parlamentu „to do its job“ bez rozumného opodstatnenia.

Právne (vecne) najpodstatnejší dôsledok výroku, že rozpustenie Dolnej snemovne bolo od začiatku neplatné, znamená pokračovanie schôdze hneď v stredu.