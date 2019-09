Ako u Sakovej veľmi chabo bránia predražené alkoholtestery

Všeobecný popis zmluvy

Predmetom dodávky je 272 ks ručných analyzátorov dychu vrátane príslušenstva, programového vybavenia, technickej dokumentácie plus dodanie do priestorov polície. Dodacia doba je do troch mesiacov, pričom je možné odovzdávať testery aj postupne.

Predmetom je predpokladaný odber 2 000 ks alkoholtesterov s príslušenstvom a 6 000 000 náustkov (ich cena je ale stanovená osobitne). Ide o rámcovú zmluvu na 4 roky, dodáva sa tiež do priestorov polície.