Zálohovanie PET fliaš bude zaujímavý biznis

Zostáva zodpovedať na množstvo nejasností v systéme.

25. sep 2019 o 10:58 František Mátel

Autor je výskumný pracovník a externý vysokoškolský pedagóg

Parlament nedávno schválil zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Environmentalisti tento zákon vítajú a predkladateľ ho považuje za významný krok k zelenejšiemu Slovensku.

Príprave zákona predchádzala rozsiahla diskusia medzi organizáciami, odborníkmi či záujmovými združeniami. Časť bola za zavedenie zálohovania a časť, najmä z radov odborníkov a obchodu, bola proti.

Nesúhlasné hlasy boli vypočuté a zohľadnené len minimálne, prípadne vôbec.

Zákon tak necháva otvorené a nezodpovedané otázky, čo vyvoláva obavy z jeho fungovania.

Kto to zaplatí

Slovensko je prijatím zákona prvou krajinou v Strednej Európe, ktorá bude tieto obaly zálohovať.

Realizácia predpokladá zriadenie zúčtovacieho, clearingového centra, ktoré bude odoberať a spravovať vybraté zálohy za predané nápoje v zálohovaných obaloch od predajcov, obchodníkov. A spätne im bude zálohy vracať na základe odobratých prázdnych použitých obalov, odpadu.

Zálohovať a spätne odoberať sa však majú len obaly označené špeciálnym EAN kódom. Predajne s plochou menšou ako tristo štvorcových metrov nemusia obaly zálohovať, a keď nebudú zálohovať, nemusia ani obaly odoberať.

Tu môže nastať jeden z problémov. Zo zákona nie je jasné, kto bude EAN kód dávať – výrobca nápojov, ich predajca či medzičlánok veľkoobchod? Ak výrobca nápojov, tak ako bude rozlišovať, ktorý odberateľ či predajňa zálohuje? Bude to vedieť veľkoobchod?

Ak bude musieť EAN kód dávať obchodník, tak musí mať na to zariadenie. Kto mu ho zaplatí? Alebo si jeho zaobstaranie premietne do ceny nápojov? Pre veľké predajne to z pohľadu ich obratu nemusí byť až taká veľká investícia, ale pre malé?

Navyše, ak majú použité obaly i odoberať, potrebujú aj čítačku kódov, čo je ďalšia investícia. Podľa Centra pre trvalo udržateľné alternatívy by na realizáciu zákona o zálohovaní obalov a zavedenie jeho systému nemali ísť prostriedky z verejných zdrojov (ministerstvo predpokladá osemdesiat miliónov eur), ale náklady by si mali hradiť výrobcovia, prípadne predajcovia.

Nepremietnu si to však do ceny nápojov a nezaplatí to spotrebiteľ?

Starostovia sa nepotešia