Orbán ponúka kontrolu. Pôsobí to na ľudí ako magnet

Maďari sa obávali prisťahovalectva ešte pred Orbánom. Preto tiež tento politik uspel, keď začal rozprávať, že národ ochráni pred imigráciou. Neochránil ho však pred emigráciou či zvýšenou úmrtnosťou. Historik a demograf ATTILA MELEGH vysvetľuje, že maďarský premiér dobre rozumie kritike transformácie, obavám z globalizácie, no neponúka riešenia.

Hovoríte, že to, čo rozpráva Orbán, si zaslúži poctivú sociologicko-historickú analýzu. Ako ste nato prišli?

Prvýkrát som si uvedomil, že nacionalizmus sa môže do regiónu vrátiť, v druhej polovici 90. rokov. Skúmal som vtedy, ako si ľudia vysvetľujú vzťah k Západu, kde sa Východoeurópania vidia. Jedni hovorili o dobiehaní, imitovaní Západu, o nutnej modernizácii. Ďalší toto spochybňovali, hovorili, že nie sme druhoradí Európania, že sme vždy boli Európanmi, ale páčila sa im nadradenosť vo vzťahu k iným, teda k neeurópskym národom.

A na tento druhý naratív počúval Viktor Orbán?

Pochopil toto a tiež odpor k trhovej liberalizácii. Ale je tu ešte jeden motív. Orbán mal pocit, že vtedajšie liberálne politické elity ho neberú vážne, chcel mať viac moci. A potom prišla jeho chvíľa, bolo to začiatkom milénia. Dialo sa vtedy viacero vecí naraz: ekonomická kríza, ľudia boli zadlžení, všetko smerovalo k akémusi novému scenáru. Orbán pochopil, že to je jeho čas.

Takže Orbán si povedal, že ak nemôže byť vedúcim liberálom, bude vedúcim nacionalistom?

Strana Fidesz v istej chvíli pochopila, že nemá viac význam zotrvávať v strede, a začala v pochode smerom k nacionalizmu. Ale nezmenili sa len oni, zmenila sa spoločnosť.

Čo tým myslíte?

Musíme sa vrátiť o tridsať rokov dozadu. Maďarsku sa relatívne dobre darilo, patrilo k najliberálnejším režimom v rámci socialistického bloku. Niektoré opatrenia naozaj dobre fungovali. Napríklad spôsob, akým riešili agrárnu otázku – zakladanie kooperatív, súkromných fariem... Bolo to veľmi kreatívne.

A do toho prišiel rok 1989.

Takže v tom roku ľudia mali istotu a mali nádej. Dúfali vo viac demokracie a priali si, aby sa čo najrýchlejšie stali Rakúskom. Ale namiesto toho dostali radikálne trhové reformy, mnoho pracovných miest sa stratilo a oni sa ocitli v období obrovskej neistoty. Ak dnes robíte rozhovory s bývalými robotníkmi z textilných fabrík, presne toto počujete. Zavreli fabriku, stratil som prácu, potom som si na dva mesiace našiel prácu, potom na dva roky, nič nebolo isté, pracoval som načierno. A podobne.

Attila Melegh vyučuje na Korvínovej univerzite v Budapešti. Do Bratislavy prišiel otvoriť školský rok na FSEV UK prednáškou o maďarskom strachu z populačnej výmeny. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Čo to spôsobilo v spoločnosti?

Pocit dezorientácie a neistoty, ľudia sa začali obávať jeden druhého. Už vtedy sa Maďari báli, že im imigranti zoberú prácu. Takže máme dlhú tradíciu tohto strachu.

Ukázali ste nám graf, ktorý znázorňuje, že už v roku 2002 bolo Maďarsko vedúcou krajinou v obavách z imigrantov. To ešte nepochodovali Európou Sýrčania a Iračania z táborov, koho sa báli vtedy?

Použil som dáta z prieskumu, ktorý sa pýtal, či by ste súhlasili s príchodom prisťahovalcov z krajín mimo Európy, z chudobnejších krajín. Už vtedy boli Maďari najviac proti. Takže to nebol výmysel tejto vlády. Aj keď by sme mohli povedať, že v roku 2002 bol už pri moci Orbán.

Ako si vysvetľujete takú úzkosť z prisťahovalcov?