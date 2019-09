Najlepšie by Smer, SNS a Híd vládli, keby boli v útlme celé štyri roky (týždeň podľa Schutza)

Udalosť týždňa

Klimakonferencia. Navzdory výzve šéfa OSN, že nechce počuť reči, ale vidieť činy, najvýstižnejší opis newyorského summitu je "upgrade" Paríža 2015.

Vysoko rozporná pozícia Čaputovej, ktorá sa rétoricky de facto prihlásila ku Grete ("musíme zmeniť náš spôsob života"), aby zároveň ohlásila záväzok zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov do roku 2030 zo 40 na 45 percent (Greta navrhuje osemdesiat), verne ilustruje dobrovoľné záväzky ako maximum možného, čo bude brániť – okrem iného – globálnejšej jednote.

Čo by asi na slovenský prídavok piatich percent a zavretie uhoľnej bane do štyroch rokov povedala prezidentke Greta, ukazuje jej reakcia na čerstvý nemecký záväzok zvýšiť klimatický príspevok o 50 miliárd eur (do roku 2023). Fridays to nepovažujú za zvrat, ale "škandál".

Priepasť medzi neznesiteľnou ľahkosťou predsavzatí a nadľudskou ťažobou realizácie, žiadna konferencia nepreklenie. Dekarbonizácia ako spoločenská revolúcia v zmysle masovej "dekonzumerizácie" je mimo reality nielen takzvane rozvojových krajín, ale aj prvej generácie tváriacej sa "postmaterialisticky".

Darmo Greta cestuje na jachte, toto po nej nezopakuje ani zlomok percenta dnešných pasažierov liniek Londýn – New York. Čo myslíte, prečo sa asi Čaputová, Merkelová a ostatní nevydali do New Yorku na člnku?

Udalosť II

Johnson v negližé. Jednomyseľný (11:0!!) verdikt najvyššieho súdu o nezákonnosti suspendovania parlamentu je ďalšou z egyptských rán premiérovi, ktorému však stále zostáva potenciálna dohoda s Bruselom, a po 31. októbri predčasné voľby (teraz ich blokuje Corbyn).

Reč Junckera, že "za určitých podmienok sa nebude brániť" prípadnej dohode, je pekný kotrmelec oproti minulosti, avšak aj s odkazom, že tvrdý brexit sa udrží medzi možnými budúcnosťami iba v prípade, že Johnson sa nebojí väzenia.

Udalosť SR

Dovolenie kandidátov na ústavných sudcov. Prvou myšlienkou je trikrát hanba parlamentu za "preťahovanú".