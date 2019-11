Valér Mikula o Nežnej revolúcii: Od odporu k láske?

Čudný to bol boj proti komunizmu, keď komunisti z neho vyšli s čistým štítom.

8. nov 2019 o 17:53 Valér Mikula

November 1989 bol najskôr študentským hnutím a predovšetkým hnutím odporu, oba momenty sa však veľmi skoro dostali do úzadia.

Predohrou k Nežnej revolúcii na Slovensku bola študentská manifestácia v Bratislave 16. novembra 1989.

Pravdaže, išlo o protest, ktorý nemal a nemohol mať vedomie o lavíne udalostí, ktorá sa spustí o niekoľko dní. No keď sa lavína spustila, práve účastníci študentskej manifestácie sa ukázali ako najlepšie pripravení udalosti iniciovať, organizovať a usmerňovať.

To isté možno povedať o pražskej manifestácii ku Dňu študentstva 17. novembra, ktorá tiež nevedela, že je prvým krokom Nežnej revolúcie – stala sa ním až následkom brutálneho policajného zásahu.

Zásah proti študentom zlomil verejnosť

Práve tento zásah polície bol spúšťačom udalostí. Široká verejnosť s obmedzeným prístupom k informáciám a spracovávaná propagandou nebola prenasledovaním disidentov pobúrená do takej miery (ak vôbec), že by ju to primalo masovo vyjsť na námestie.

Valér Mikula Narodil sa 2. novembra 1949 v Levoči. Valér Mikula je vysokoškolský učiteľ, literárny kritik a prekladateľ.

No mlátenie študentov ju už muselo rozhorčiť, lebo takmer v každej rodine či v blízkom príbuzenstve sa vyskytoval študent. „Zásah“ proti študentom tak zasiahol aj väčšinu obyvateľstva a postavil ich proti režimu. Revolúcia bola emocionálne pripravená.

Bez študentských aktivít by teda nebolo Nežnej revolúcie. Vzhľadom na medzinárodnú situáciu by k pádu totalitného režimu určite došlo, no neskôr a inak.

Ak by prebiehal iba v réžii disidentov a intelektuálov, ktorí by pritom necítili za chrbtom tlak spontánneho a radikálneho študentského hnutia, kompromis s komunistami by zrejme nadobudol ešte väčšie rozmery.

Nie div, veď značná časť disidentov boli bývalí komunisti či presvedčení ľavičiari a niektorí ďalší budúci vodcovia revolúcie – najmä na Slovensku – si zvykli s komunistami "strategicky" kooperovať už pred novembrom.

Čudný boj s komunistami

S tým, ako réžiu novembra na Slovensku preberala Verejnosť proti násiliu, študentský odpor proti komunistickému režimu (a s ním spojené prirodzené emócie hnevu) bol nahrádzaný konceptom kooperácie.

Popri požiadavkách na odstúpenie komunistov z funkcií sa na masových zhromaždenia na Námestí SNP veľmi rýchlo presadil akýsi tajomný duch náhlej ušľachtilosti („Nie sme ako oni!“). Viac ako revolúciu to občas pripomínalo obrad vyvolencov nového náboženstva zmierenia a lásky.

A veď k obradom aj skutočne dochádzalo: dav bol vyzvaný, aby trikrát opakoval „Sme odkliati!“ a známa herečka celé námestie požehnala láskou (tiež trikrát, ako káže mágia).

A tomu všetkému predchádzalo vyhlásenie radových komunistov, prečítané hneď na prvej bratislavskej manifestácii v stredu 22. novembra, ktoré de facto zbavilo viny práve najväčšiu oporu a argument totalitného režimu: masovú členskú základňu komunistov.

Čudný to bol boj proti komunizmu, keď komunisti z neho vyšli s čistým štítom!

Školské problémy

Pritom študenti sa až takým pochopením pre komunistov a ich stranu nevyznačovali: „Chcem reagovať na slová súdruha dekana, aby si nemyslel, že my zajtra zhltneme ten Ústredný výbor KSČ. My vieme, že tam budú robiť kádrové zmeny, ale nám nejde len o kádrové zmeny v rámci komunistickej strany, ale vôbec o prestavbu politickej štruktúry spoločnosti.“

S postupujúcimi dňami a týždňami však stále viac o "prestavbe politickej štruktúry spoločnosti" rozhodovalo VPN a študentské hnutie sa stále väčšmi venovalo "školským problémom".

Tak ako to si to v prvých dňoch novembra želali súdruhovia dekani..