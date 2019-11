Miroslav Cipár: Maľujeme a socháme, ako chceme

Ťažko by som vedel rozhodovať o iných, keď neviem riadiť ani seba.

Miroslav Cipár

Faktografia nepustí, všetko o novembri 1989 je zaznamenané, popísane, hoci vznikli aj nepravdivé, dodatočné, doplňujúce a pozmeňujúce verzie.

Možno by bolo zaujímavé v štýle „veselé historky z nakrúcania“ spomenúť, ako jeden z iniciátorov VPN pokarhal vzrušenú diskusiu pri prvom výročí VPN a zakričal: „Nehádajte sa, lebo vám už nijaké hnutie nezaložíme.“

Miroslav Cipár Narodil sa 8. januára 1935 vo Vysokej nad Kysucou. Pôsobí ako sochár, ilustrátor, grafik, maliar.

Spomínanie je veľmi klamlivé, zvlášť keď ide o významné dejinné skutky. Spomienky blednú, a tak sa ich snažia prifarbiť, pridať im lesku. Niečo sa zamlčí a niečo zdôrazní. Aby sa zo skutočných udalostí nestala preparovaná história, oplatí sa oprieť o dokumenty.

Znášali sme násilie

Hovorí sa, že sme brali budúcnosť do vlastných rúk. Bolo treba kúsok odvahy, ktorú posilňovalo vedomie spolupatričnosti a nevyhnutnosti. Zmietali sme sa aj v pochybnostiach. Znášali sme násilie a obmedzenia trpne, bez námietok.

Trochu sme frflali, zriedka sme sa búrili. Maloverní a pasívni. Úsilie zmeniť niečo nebolo sústavné a skôr ojedinelé.

Námietky a odpor zosilneli, keď sa svet dal do pohybu. Všade okolo to vrelo, prišli glasnosť a perestrojka. V susedných krajinách boli už ďalej. Meškali sme.

Napokon to zostalo na nás umelcoch. Dodnes sme pyšní, že sme dokázali naplniť Umeleckú besedu a zorganizovať prvé manifestácie. Cítili sme, že je to dôležité a že sa na nás dívajú a čakajú čo ďalej. Vzdor prerástol do vystúpení verejných, vzrušujúcich, krásnych a nádejných. Písali sa petície, kolovali ešte stále ilegálne texty, spievali sa rebelské piesne.

Najvytrvalejší boli katolíci a proti násiliu išli so sviečkami. Ukázali, že sa to dá. Túžba po slobode, po slobodnom vyjadrovaní názorov, vyznania mobilizovala.

Neželaný predseda

Môj vstup do diania sa začal dva roky pred novembrom. Keď ani na siedmy pokus sa komunistom nepodarilo nájsť vhodného kandidáta na predsedu Mestskej organizácie Zväzu slovenských výtvarných umelcov, zvolili mňa.

“ V čom bola naša zásluha? Boli sme prví, ktorí povedali: Treba konať! „

Zo vzdialenosti času by sa mohlo zdať, že všetko prebehlo jednoducho a ľahko, lebo nikoho z nás nezavreli.

V čom bola naša zásluha? Boli sme prví, ktorí povedali: Treba konať! Hneď v prvých dňoch po založení VPN sme zvolali, na môj podnet, predsedníctvo Zväzu slovenských výtvarných umelcov.

Žiadal som okamžitú rezignáciu zo všetkých funkcií. Kde sa brala tá istota? Pýtali sa ma, či som nemal strach. Nemal som.

Úsilie pokračuje

Keď sa Koordinačné centrum VPN usídlilo v Mozartovom dome začali tam prúdiť zástupy ľudí, ktorí ponúkali svoje služby, svedectvá, pomoc a podporu. Nie všetci v dobrom úmysle. Tušili, že je to brána do možnej kariéry.

Vznikali nové strany, hnutia, množili sa nedorozumenia, mnohé blízko k osočovaniu, nadávka, nenávisti. Aj napriek tomu bol to čas nádeje, zistili sme, čo môžeme a čo musíme. Nie všetko sa podarilo, úsilie pokračuje.

Nedôvera je slovenskou špecialitou. Ako by bola našou národnou charakteristikou. Sústavná atomizácia politických strán a nové a nové platformy a frakcie kopírujú aj rodinné a susedské vzťahy. Medzigeneračné vzťahy, kontinuita času, dejinné vedomie pomáha odstraňovať obnovovanie starých sporov, falzifikáciu, ktorú prekvapivo živia politici. Strata kontinuity vedie k šíreniu bludov, mýtov a klamstiev, dokonca na úrovni štátnej reprezentácie.

Socháme, ako chceme

Chce sa mi povedať, že sa zmenilo všetko. Rád by som tomu uveril. Pravda je, že sa zmenili najmä podmienky a možnosti. Žiaľ, mnohým nestačí, čo nás ostatných uspokojuje.

Maľujeme a socháme, ako chceme. Nikto nám neprikazuje a nezakazuje. Svet nám ponúka nepreberné možnosti. Ťažko sa je zorientovať bez informácií a vzdelania. Maliari už nemaľujú zátišia a krajinky. Umelecká mládež sa zúčastňuje na verejnom živote a smelo sa vyjadruje k témam politickým, ekologickým a sociálnym.

Žiaľ, darí sa vytvárať rozpor medzi krčmou a kaviarňou, medzi vidiekom a mestom. Vlastenectva sa zmocnili nacionálni populisti a podobne ako pred časom v úsilí o „svojstojnosť Slovenska“, keď nás opľuvali a preklínali, vyhlasujú nás za zradcov.

Kým parobci cvičia v slovenských lesoch a pyšne sa nazývajú domobranou, armáda robí márny nábor nových vojakov. Stále nemáme jasno, kto sú naši spojenci a akí sú naši nepriatelia.

Chceli sme, aby naše deti dokázali viac ako my

Mali sme nahradiť staré štruktúry. Čakalo nás veľa práce. Očakávalo sa, že takí revolucionári sa uplatnia v politike. Mnohí sa naozaj ukázali dobre pripravení a kvalitne vzdelaní a doteraz sú vo verejnom živote. Obdivoval som ich istotu.

Nebol to môj prípad. Pripadalo mi veľmi zvláštne a tak trochu nad moje chápanie, že som mal spolurozhodovať o vážnych veciach, napríklad o tom, kto má byť ministrom či tajomníkom. Necítil som sa dobre. Žartovne hovorievam, že ťažko by som vedel rozhodovať o iných, keď neviem riadiť ani seba.

Ale uverili sme, že môžeme náš vlastný život chytiť do vlastných rúk. Ovplyvňovať spoločenské dianie, ba trúfli sme si ukázať nové vízie. Podmanili nás humanistické myšlienky, tolerantnosť a sloboda. Môžeme mať iný názor ako náš milý priateľ.

Vychovávali z nás dobrých ľudí, chceli sme, aby také boli aj naše deti, aby dokázali viac, ako sme dokázali my. Výchovou k slušnosti, pravdovravnosti a poctivosti.