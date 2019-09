Pre poslanca Fica: Ako navždy vyriešiť Gorilu (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Sovietsky zväz podľa ruskej ambasády na Slovensku nikdy nebol spojencom nacistického Nemecka a Sovietsky zväz prišiel v roku 1939 Poľsko oslobodiť – len Poliaci to pochopili nesprávne.

Vicepremiér pre informatiku Raši obvinil Trubana z prepojenia na Kočnera za to, že jeho firma poskytovala hosting Kočnerovmu webu. Tento príbeh je, bohužiaľ, pravdivý a Raši naozaj je vicepremiérom pre informatiku.

Fašistický europoslanec Uhrík z Bruselu vyzval pánov z Bruselu, aby už neboli v Bruseli.

Andrej Danko, konzervatívec

Aby bolo jasné, kto je s kým, Andrej Danko si dal na facebook fotografiu fundamentalistického euforika Mariána Kuffu. A fundamentalistický euforik Kuffa sa predtým spájal s fašistami. Ale za dobrú vec.

Takisto vyšiel prieskum, podľa ktorého si zo všetkých krajín Únie práve na Slovensku najmenej ľudí myslí, že homosexuáli sú ľudia ako my.

A Andrej Danko sa vybral do Kazachstanu a stretol sa tam s vybranými predstaviteľmi vybraných diktatúr a páčilo sa mu to. Vyhlásil, že sa zase treba začať zaoberať ministerstvom pre cestovný ruch a šport. Tiež ohlásil, že už čoskoro vyrazí do boja proti sexuálnym deviantom.

Ako vždy, keď Andrej Danko vyrazí do boja proti hocičomu, nesmierne sa tešíme.

No a potom sa v parlamente hlasovalo o interrupciách a neprešiel ani zákon, o ktorom niektorí hovorili, že je najmiernejší, ale iní hovorili, že je aj tak prísny až dosť. Nehlasovali zaň poslanci Smeru ani SNS a nehlasovali zaň preto, lebo ich voličov interrupcie nakoniec vlastne nezaujímajú.

Takže tak: na pochod ísť, fotografiu s Kuffom dať, veľa a prázdno rozprávať a potom – potom nič.

O tom, kto a ako to myslel

V SaS sa stalo to, že frakcia Demokratické jadro ukončila svoju krátku a skôr tragickú existenciu. Jej členovia totiž najprv povedali, že nevedia, či z SaS odídu, ale Richard Sulík im potom povedal, že ak tomu náhodou nerozumejú, tak áno, odídu. A potom povedal, že dobre bude, a oni nepovedali nič.

A poslanec Baránik povedal, že ide o cielenú kampaň zvonka. Zaiste.