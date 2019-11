Peter Tatár: Ochranári v novembri 1989 a po ňom

Rezonovali dva hlavné momenty.

8. nov 2019 o 17:57 Peter Tatár

November 1989 je svetlý moment histórie Československa a mnohí sme mali to šťastie, že to bol zároveň svetlý moment našich životov. Totalita sa vtedy otvorila slobode.

Peter Tatár Narodil sa 10. september 1953 v Bratislave. Povolaním lekár. Do VPN vstúpil z prostredia ochranárskych kruhov. V rokoch 1990 až 1992 bol predsedom poslaneckého klubu VPN v Slovenskej národnej rade.

Do novembra 1989 som vstúpil ako jeden z bratislavských ochranárov. Najviac si nás ľudia pamätali z Bratislavy/nahlas, ktorá bola produktom ľudí okolo Maňa Hubu a Juraja Flamíka, zostavovateľom bol Ján Budaj.

Nie náhodou bol tak záujem o zlepšenie životného prostredia po novembri 1989 na prvých priečkach v prieskumoch verejnej mienky.

Dosť rýchlo sa však vôľa zlepšiť svet a jeho ľudské a prírodné prostredie pre všetkých prepadla pod strach zo slobody. Teda pod strach zo zodpovednosti za vlastný život, strach o zárobok, o zamestnanie.

Záujem o životné prostredie sa prepadol aj hlboko pod odpor k menšinám, k cudzincom a u nezanedbateľnej časti populácie aj k Československu ako k spoločnej vlasti.

Pod pojmom hodnoty novembra 1989 chápem pravdu spojenú s láskou a so slobodu spojenú so zodpovednosťou. Teda aj so zodpovednosťou každého z nás za životné prostredie.

Postaviť sa neslobode a zlu

Ktoré boli udalosti, momenty a medzníky, ktoré výrazne ovplyvnili priebeh revolúcie?

Pre mňa to boli dva momenty.

Prvým momentom bolo, že sa zišli k spolupráci ľudia schopní postaviť sa neslobode a zlu komunizmu. To bolo naše poslanie.

Ľudia prvých dní revolúcie sa vynorili nielen v Bratislave a Košiciach, ale v každom meste, okrese a takmer v každej obci. Zišli sa ľudia prenasledovaní totalitou, intelektuáli, ľudia brániaci slobodu viery, ochranári ...

A druhý moment naopak bol, že v mene osobných ambícií sme prestali v podpore pravdy a lásky spolupracovať a rozišli sme sa.

Zhodou okolností to boli z verejne známych aktérov novembra 1989 Ján Budaj a Milan Kňažko, ktorí odišli s Mečiarom zakladať HZDS.

Keď v marci 1990 VPN neuspela pri zvolení Jána Budaja za predsedu SNR, namiesto prijatia prehry zorganizovala neúprimný verejný míting „Povedzme si pravdu“, kde sa už jednoznačne odhalil Vladimír Mečiar („väznice sú prázdne“, „za matičný jazykový zákon“).

Keď sa objavil podpis spolupráce s ŠtB, Ján Budaj nepovedal „prepáčte, odchádzam“, ale zo svojho zlyhania ešte aj dnes obviňuje ostatných členov vedenia VPN („chceli ma odstaviť“).

Nezabránil, aby sa Mečiar stal po víťazstve VPN vo voľbách 1990 premiérom (Budaj bol predsedom Rady VPN, ktorá o tom rozhodovala).

Ján Budaj a Milan Kňažko s Vladimírom Mečiarom pripravili a Kňažko v televízii prečítal konšpiračný a nehanebne lživý útok proti ostatným ľuďom novembra (marec 1991).

Ján Budaj a Milan Kňažko tým pomáhali otvoriť cestu k morálnemu dnu, s ktorým zápasíme dodnes.

Dva rozdielne novembre

V novembri 1989 som veril, že sa skončila dvojaká morálka, akú sme poznali z čias komunizmu a naši otcovia z čias fašizmu, ale od marca 1991 dvojaká morálka pokračuje až dodnes.

Dnes sú teda dva novembre 1989 aj dve cesty prednovembrových ochracov životného prostredia.

November Budajov, Kňažkov a Mečiarov, ktorý hovorí „postav sa na tribúnu a môžeš všetko“.

Iný je november Bútorov, Langošov, Gálov, Mikloškov, Strýkov, Flamíkov, Hubov, Benčíkov, Zajacov, Hunčíkov, Nagyov, Szigetiho a mnohých mnohých ďalších, ktorí nikdy neuhli.

November, ktorý túžbu po vlastnej sláve obetuje bezvýhradnej podpore slobody, pravdy a lásky.