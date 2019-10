Všetko, čo potrebujete vedieť o Harabinovi

Jeho klamstvá nikoho neprekvapia.

1. okt 2019 o 19:41 Peter Tkačenko

Keby sme chceli presvedčivo ukázať, čo je Štefan Harabin zač, mohli by sme okrem dokumentácie jeho výkonov v sudcovskom talári prísť aj s výpočtom jeho klamstiev.

Je jedno, či ide o domácu, alebo zahraničnú politiku, vidno, že sa učil od majstra, o ktorom je známe, že lož preňho bola pracovná metóda.

Súvisiaci článok Prívrženci mečiarizmu. S kým vedie Harabin rozhovory o politickej spolupráci Čítajte

Pravdaže, vzhľadom na predstavenie novej politickej strany Vlasť sa ako prvé núka pripomenúť, ako počas prezidentských volieb aj po nich zanovito opakoval, že on žiadnu politickú stranu nezakladá a zakladať nebude.

V prípade niektorých politikov by bola taká očividná lož dôvodom na politický bankrot (istý gazda pravice by o tom vedel dlho rozprávať), no tento pán je výnimkou.

Hoci sme nemohli s určitosťou vedieť, či do volieb napokon naozaj pôjde, toto rozhodnutie nikoho ani v najmenšom neprekvapilo. Inými slovami, bohorovné očividné klamstvá uňho bez zvláštneho uvažovania považujeme za bežnú prevádzku.

To je vlastne úplne všetko, čo v praxi potrebujete vedieť o Štefanovi Harabinovi.