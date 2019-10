Únia si už nemôže dovoliť viac ústupkov k nádejným autoritárom

Autorka je analytička a doktorandka na Poľskej akdémii vied. Článok je súčasťou projektu #DemocraCE v spolupráci s Visegrad/Insight.

Dňa 13. októbra sa budú v Poľsku konať parlamentné voľby a miestne voľby v Maďarsku. Obom krajinám vládnu euroskeptickí populisti, ktorí vykonali niekoľko systémových zmien. Jaroslaw Kaczynski – de facto líder Poľska – sľúbil vybudovať "Budapešť vo Varšave" a do roku 2019 aj sčasti uspel.

Volebný program, ktorý len nedávno vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) zverejnila, je populistickým manifestom a sleduje viaceré postupy maďarského premiéra Viktora Orbána. Ako sme už inde vysvetlili, obaja títo lídri – poľský aj maďarský - zobrazujú svojich oponentov ako zradcov, ktorí kolaborujú s Úniou s cieľom podrývania suverénnej vôle "čistého ľudu".

Silná sa javí aj téma antiimperializmu, ktorá ťaží z obviňovania Západu, že prechováva k strednej Európe koloniálne chúťky.

Obaja lídri sa tiež stretávajú v hlbokom euroskepticizme, v odmietaní prehlbujúcej sa integrácie, zastávajú Európu národov a nesúhlasia s množstvom európskych politík. Ďalej obaja vydávajú Úniu za "skorumpované elity", ktoré dávajú do protikladu s "čistým ľudom" svojich krajín, ktorý, samozrejme, dokážu iba oni reprezentovať.

Tento antagonizmus medzi akože skazenými bruselskými elitami a úprimným ľudom rozohráva nacionalistický, antiimperialistický boj maďarského a poľského národa proti EÚ.

Postkoloniálna suverenita

Na tom, že PiS podporuje Európu národných štátov so silnou suverenitou, nie je nič nové. Inováciou je, že pred blížiacimi sa voľbami sa PiS posunul ešte o krok vpred a sľúbil, že túto údajnú "nekontrolovanú" eróziu národnej suverenity nielen odmietne, ale bude jej brániť právnymi prostriedkami na domácej úrovni.

Ich volebný manifest toto označuje ako "náš eurorealizmus" bez toho, aby uviedol, čo ďalej s integráciou.

Starosť o národnú suverenitu sa stala súčasťou širších debát o právnom štáte v oboch krajinách. V minulosti Kaczynski tvrdil, že "sme pod útokom zvonka aj zvnútra“ - čím mal na mysli EÚ a domácu opozíciu – proti snahe jeho strany zmeniť systém.

A hoci manifest strany PiS priamo nemenuje bývalého premiéra Donalda Tuska a jeho stranu Občianska platforma, zobrazuje opozíciu ako agentov kolonializmu, ktorí ochotne slúžia záujmom Únie.

Podobne aj Orbán používa tento tón, keď sa ohradil proti kritike prichádzajúcej z Únie s ohľadom na zmeny v ústave. Stotožnil domácu opozíciu s EÚ, keďže obe tieto entity vraj konšpirujú proti maďarskému národu. A hoci sa jeho euroskeptický a populistický naratív postupne stáva pomerne plochým, naďalej obsahuje značnú dávku odporu k údajnému imperializmu.

Podobne ako Kaczynski aj Orbán zobrazuje západoeurópske krajiny ako nemorálne v dôsledku koloniálnej minulosti plnej zneužívania a viní ich tiež z podobného prístupu ku krajinám strednej Európy.

Nekončiaca sa potreba nepriateľa

Predtým to bol najmä Orbán, ktorý prezentoval euroskepticizmus prostredníctvom témy migrácie, no potom sa ku kritike EÚ pridal aj Kaczynski. Zdôrazňuje, že Európa je dekadentná, arogantná a objímaním sa s islamom sa vraj rúti do záhuby.

Orbán k tomu ešte dodáva, že každá kritika porušenia právneho štátu nie je ničím iným ako snahou odsúdiť Maďarsko za neúprosný postoj k migrácii; toto však nie je argument, ktorý by rezonoval v poľskej vláde.

Orbánova garnitúra minula 216 miliónov eur na kampane proti Sorosovi a Únii. V súčasnosti je kampaňovanie pribrzdené pre vyjednávanie s novovystavanými inštitúciami (po eurovoľbách – pozn. red.), no režim stále potrebuje vonkajších nepriateľov.

Napriek tomu, že maďarská aj poľská spoločnosť sú stále výrazne proeurópske, toto sa môže zmeniť, ak záležitosti okolo migrácie zatienia výdobytky a benefity ako voľný pohyb a odstránené colnice.

A síce kritika môže byť inšpiratívna pre proces integrácie, autoritársky populizmus, ktorý je prítomný v hore uvedených naratívoch, systematicky ohrozuje EÚ.

Steven Levitsky a Daniel Ziblatt uvádzajú v knihe Ako umierajú demokracie dve základné normy nevyhnutné pre fungujúcu demokraciu: vzájomná tolerancia a sebaobmedzujúce inštitúcie.

Prvé pravidlo sa týka predpokladu, že ak naši rivali hrajú podľa ústavných pravidiel, musíme im priznať právo na existenciu a možnosť uchádzať sa o moc a vládnutie. Aj keď s nimi nesúhlasíme a trpíme silnou antipatiou, stále im neupierame legitimitu. Ide o "ochotu politikov vzájomne súhlasiť či nesúhlasiť".

Správne nám pripomínajú, že v každom prípade zrútenia demokracie sa nádejní autokrati dovolávali upevnenia svojej moci tým spôsobom, že označili svojich oponentov ako existenčnú hrozbu.

Prístup Orbána a Kaczynského je autoritársky nielen preto, že odmietajú pluralizmus a označujú kritikov svojej vlády ako nepriateľov štátu. Ale aj preto, že maďarská vláda prepísala ústavu už sedemkrát, aby uviazala inštitúcie a vytvorila neférové politické ihrisko, kde musí víťaziť Fidesz, obmedzila občiansku spoločnosť, opozíciu aj nezávislé médiá.

Takže okrem korupcie a selektívneho uplatňovania práva maďarská vláda zneužíva moc aj na to, aby zabránila opozícii zvíťaziť.

Tvrdá hra

Sebaobmedzenie inštitúcií znamená zdržať sa využívania všetkých nástrojov, ktoré by sa technicky a zákonne dali v politike použiť. Aj keď to poľská vláda nemá v génoch, tiež u nej možno zaznamenať posun k autoritárstvu. A to preto, že vláda hrá tvrdú ústavnú hru a otvorene porušuje právny poriadok.

Poľskí sudcovia sú pod tlakom organizovanej nenávistnej kampane na sociálnych sieťach, na čom sa zúčastňujú aj zástupcovia ministerstva spravodlivosti.

Ďalej PiS navrhla ustanoviť zákonom úrad na kontrolu médií, ktorý bude môcť naháňať kritických žurnalistov na základe zákona o ochrane dobrého mena. Chystajú tiež odstránenie poslaneckej imunity, čo by znamenalo, že poslanec môže byť stíhaný na žiadosť generálneho prokurátora, ktorým je minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro.

Aj keď nejaké ústupky Bruselu Orbán aj Kaczynski vykonali, väčšina krokov, ktorými si poistili autoritárske vládnutie, zostáva bez zmeny. A nezdá sa, že by sa v tomto bode zastavili. Únia by si mala dať pozor na tento tanec autoritárov, aby sa nedala ukolísať.

Napríklad ako bývalý špicenkandidát ľudovcov, ktorý s plným nasadením loboval za maďarského kandidáta na komisára (Trócsányi neprešiel "grilovaním" v europarlamente – pozn. red.).

Weber pritom tvrdil, že Lászlóovi Trócsányimu sa má dostať férového zaobchádzania. No ako minister spravodlivosti tento kandidát zodpovedal za všetky priestupky proti ľudským právam, ktoré sú spísané v Sargentiniovej správe. Napriek tomu Weber tvrdil, že môže zodpovedať v Komisii za portfólio humanitárnej pomoci a rozširovania EÚ.

Čo je ironické hneď dvoma spôsobmi.

Jednak jeho vláda v podstate kriminalizovala všetku humanitárnu pomoc v Maďarsku v rámci legislatívneho balíka Stop Soros. Vo výsledku preto žiadatelia o azyl v tranzitných zónach na maďarsko-srbskej hranici hladujú.

A tiež treba mať na pamäti, že Trócsányi by zodpovedal za integráciu západného Balkánu po tom, ako Orbánova vláda udelila azyl Nikolovi Gruevskému, ktorý je právoplatne odsúdeným politikom zo Severného Macedónska.

Ak teda Únia opäť pristúpi na politiku uzmierenia, mohlo by to nenávratne podmyť jej dôveryhodnosť. V dlhodobej perspektíve z toho budú ťažiť výlučne euroskeptické sily.